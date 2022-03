Noël 2021 : pourquoi il faudrait interdire le Père Noël aux enfants

Le Père Noël, sous ses dehors bonhommes et sympathiques, c’est un très mauvais exemple pour nos chères têtes blondes. Pire c’est même un gros délinquant, parce qu’en fait, il est en permanence en infraction.

C’est ce que des journalistes du Monde ont montré en prenant les lois en vigueur en France et en les plaquant sur les méthodes du Père Noël. Tiens déjà pénétrer chez vous sans autorisation et par une ouverture autre qu’une porte, ça c’est passible de 1 an de prison et 15.000 euros d’amende. Survoler des zones interdites aux civils, comme Paris, pour livrer ses cadeaux, ça c’est 1 ans de prison et 45.000 d’euros d’amende. Surtout que le Père Noël n’a pas de licence aérienne donc il lui est interdit de faire du transport dans le ciel. Et c’est rien à côté de la suite !

Importer en France "des joujous par milliers", comme dans la chanson de Tino Rossi, sans déclaration douanière, c’est considéré comme de la contrebande. Et ça c’est jusqu’à 11 ans de prison et une amende de 10 fois la valeur de la marchandise et la saisie de ladite marchandise, donc plus de cadeaux pour les enfants.

Et puis en France quand on arrive de Laponie, on est obligé d’atterrir dans un aéroport international comme Roissy ou Marignane en ayant déposé un plan de vol. Le Père Noël, évidemment, ne le fait pas et pour ça il encourt 3 ans de prison. Bref au final en additionnant tous ces manquements à la loi et bien d’autres, le Père Noël risquerait en tout 31 ans de prison, 21 millions d’euros d’amende et bien sur l’arrêt définitive de son activité.

