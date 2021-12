Comment Patrick Alès a révolutionné la coiffure (alors qu'il voulait être architecte)

Patrick Alès est né en 1930 à Santander en Espagne. Alors qu’il a 7 ans, sa famille fuit la guerre civile et s’installe en France. Là, comme le font souvent à l’époque les immigrés pour mieux s’intégrer, les Gonzalez gomment le "Gonz" et gardent comme patronyme "Alès". Quant au petit Jésus, miracle qui va faire plaisir à Éric Zemmour, il devient Patrick.

À 15 ans, le néo-Patrick rêve de devenir architecte. Pour financer ses études, il cherche donc un petit boulot d’été et finit par en trouver un : coursier pour un des plus grands salons de coiffure des Champs-Élysées. L’architecture a peut-être perdu un futur talent, mais sans le savoir, la coiffure vient d’en gagner un !

De coursier, Patrick devient remplisseur d’étagères, il gère les brosses, les peignes et autres bigoudis. Voir défiler les stars de cinéma, les mannequins le font rêver et lui donnent envie à son tour de mettre la main dans le cheveu. Il devient donc apprenti, puis coiffeur-vedette grâce à une idée révolutionnaire qu’il teste en 1964. Son "cobaye" est la chanteuse et comédienne Dani. Un choix malin pour faire remarquer cette idée qui lui trotte dans la tête depuis des mois : mouiller les cheveux puis les sécher mèche par mèche en les brossant, ce qui permet de les travailler et de les mettre en forme. Patrick Alès vient d’inventer le brushing !

Malgré son nom, le brushing est donc Français

Patrick Alès dépose le brevet du brushing, que L’Oréal lui rachète 10 ans plus tard. Il ouvre alors son propre salon parisien où il va pratiquer son art du brushing sur les plus célèbres cheveux de la planète, ceux de Catherine Deneuve, Jackie Kennedy, Maria Callas, Brigitte Bardot, Édith Piaf et Madame Pompidou, la femme du président de la République dont il s’occupe aussi.

Pas de brushing pour Georges Pompidou, mais des soins capillaires car Patrick Alès est aussi le premier à se lancer dans la phytothérapie, les soins des cheveux par les plantes. Une idée qu’il a eue en rachetant une vieille ferme en Provence dont la propriétaire, une herboriste, avait laissé des pots et des bocaux remplis d’huiles essentielles et de plantes séchées. Il crée d’ailleurs la marque Phyto qui finira cotée en bourse.

Patrick Alès est mort en 2019, à 88 ans mais pour ce qu’il a fait pour la beauté des femmes, ça valait bien le coup de passer un peu la brosse à cet Illustre Inconnu qui désormais ne l’est plus.