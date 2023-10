Punaises de lit : un problème qui remonte aux dinosaures

Ces dernières semaines, les punaises de lit se sont introduites sur toutes les radios, télé, journaux. Pourtant, ces bestioles étaient bien présentes depuis de nombreuses années. Les dinosaures en avaient déjà plein le dos il y a cent millions d’années ! Il n’y avait pas encore d’homo sapiens à piquer, il n’y avait pas encore de lits où se cacher, mais ces punaises étaient déjà là, et nous attendaient de pied fermes sur leurs six petites pattes.

Une cohabitation forcée qui a donné ce nom : punaises. Mot qui vient du latin "putinasius", qui veut dire "celle qui pue". Dans certaines circonstances, notamment en cas de danger, la punaise libère une substance blanche à l’odeur peu agréable. Après avoir baptisé l’insecte, on s’est posé la fatidique question de Michel Chevalet : à quoi ça sert ? Il y a 19 siècles, Pline, un auteur romain, a affirmé que les punaises de lit avaient une valeur médicale pour traiter certaines affections. Dès lors, la punaise de lit est entrée dans la pharmacie européenne.

Cette source d’empoisonnement aujourd’hui a été utilisée comme remède pendant des siècles. Et ce, sous plein de formes différentes, comme contrer les morsures de serpent, soigner les infections d’oreille, mais aussi les infections urinaires ou encore faire tomber la fièvre ? Si on s’en servait comme médicament, on les aimait beaucoup moins dans les lits. Il y a 1.000 ans, le médecin perse Avicenne a donné sa méthode pour les chasser : répandre chez soi du fumier de taureau et en recouvrir le sol et les murs. Malgré tout, les punaises nous ont suivies jusqu’à aujourd’hui…



Au fil des siècles, certains se sont très bien adaptés à cette promiscuité ! À Versailles, au grand siècle de Louis XIV, les punaises de lit faisaient partie de la cour à tel point que, quand un gentilhomme voyait sa chemise bouger toute seule à cause d’un trop grand nombre de punaises, il ne paniquait pas et ne réclamait pas une désinsectisation. Il avait tout simplement compris que le temps était venu pour lui de changer de chemise ! Une sage décision...













































