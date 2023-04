Animaux : les abandons en hausse de 15%, le président de la SPA alerte sur des refuges presque "à saturation"

RTL l'a révélé dans l'émission On défait le monde. Les abandons d'animaux ont augmenté au premier trimestre 2023 : à savoir 15% de prise en charge en plus en janvier, février et mars.



Parfois, les propriétaires ne peuvent plus assumer le coût des produits (ces derniers mois, 13% supplémentaires sur les croquettes pour chiens et chats). Sans compter les demandes d'adoption qui stagnent. Résultat : les animaux restent plus longtemps dans les refuges avant de trouver de nouveaux maîtres, "en moyenne entre 51 à 56 jours", confie Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA.

Par ricochet, la situation est devenue alarmante pour les refuges, eux aussi durement touchés par l'inflation, et qui font donc face à une augmentation des coûts. "On est passé de 690 euros de coût de fonctionnement pour chacun des animaux à 942 euros." L'homme évoque une "hausse de l'électricité parce qu'on chauffe beaucoup de nos refuges", de la nourriture, des litières...

Plus d'abandons, plus de frais pour les refuges, les demandes d'adoption qui ne bousculent pas... "6.400 animaux sont aujourd'hui présents alors que notre capacité nominale est de 7.500. Nos refuges sont quasiment à saturation avant le début de la période estivale", s'alarme Jacques-Charles Fombonne.

La SPA va devoir pousser les murs et miser sur des journées portes ouvertes les 13 et 14 mai 2023 pour convaincre d'adopter.

