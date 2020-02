Agriculture : des papillons génétiquement modifiés pour éviter les pesticides

publié le 07/02/2020 à 07:41

C'est une solution originale pour se passer des pesticides. Une entreprise britannique a créé un papillon OGM. Il s'accouple sur les cultures avec les parasites et il les rend stériles. Une création assez effrayante mais qui existe vraiment.

Les scientifiques ont lâché les premiers papillons OGM aux États-Unis dans l'État de New York sur un champ de choux-fleurs. Il s'agit d'un papillon de nuit. La teigne du chou, qui adore les choux-fleurs et les brocolis, fait de gros ravages dans les cultures. Une start-up britannique, Oxitec, a pris quelques papillons dans la nature, leurs larves, et elle leur a ajouté un gène qui les rend un peu spéciaux. Quand ils se reproduisent, ils ne font que des mâles.

Les larves femelles meurent, donc quand on en lâche sur les choux-fleurs, ils vont s'accoupler aux femelles qui commençaient à grignoter la récolte et comme elles ne vont faire que des mâles, en trois générations la population va finir pas s'éteindre. Le gros avantage est qu'il n'y a donc pas besoin d'asperger les champs avec des pesticides.

Intéressant pour contrôler les populations sans chimie

Les scientifiques qui les ont mis au point expliquent qu'il n'y a pas de risque qu'ils disséminent leur gène puisque la population finit par disparaître. Il y a quand même une incertitude sur ce papillon génétiquement modifié. D'ailleurs en France, Ségolène Royal, quand elle était ministre de l'Écologie, avait saisi le Haut Conseil des biotechnologies sur les insectes OGM.

Les experts avaient conclu qu'il ne fallait pas négliger cette technique car c'était intéressant pour contrôler les populations sans chimie, mais ils avaient recommandé d'attendre en peu avant d'en relâcher partout dans nos campagnes. Le temps de réaliser plus d'études d'impact sur l'environnement.