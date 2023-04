Chiens : comment repérer les tiques et les retirer efficacement ?

Une bonne protection contre les parasites externes, que sont les puces et les tiques, ne dispense pas d’une inspection au retour de promenade, car toute protection n’est pas forcément efficace à 100% et il faut retirer les tiques dans les 12h pour limiter le risque de transmission de maladies.



Une tique est un acarien, constituée d’un abdomen, de 4 paires de pattes, et d’un rostre, ce sont les parties buccales, qui leur servent à se nourrir. Pour la taille, ça dépend du stade de développement de la tique, ça peut avoir la taille d’une graine de sésame ou d’un pépin de pomme. La couleur est foncée, gris/brun/noir selon l’espèce.

Sur un animal, il faut être attentif à plusieurs localisations, en sachant que les tiques aiment les endroits humides ou sombres et si possible, là où la peau est un peu fine pour pouvoir mordre plus facilement : autour du museau, sur et dans les oreilles, sous le collier du chien, au niveau des aisselles, entre les doigts ou les coussinets, sous la queue voire autour de l’anus.

Comment retirer une tique ?

Tout d'abord, on n'applique aucun produits dessus (alcool ou éther) car cela créé un stress pour la tique qui va, non pas se détacher, mais recracher son repas de sang et c’est en recrachant le contenu de son tube digestif qu’elle peut inoculer des agents pathogènes, responsables de graves maladies.



On peut ensuite utiliser une pince à épiler pour pincer la base de la tique, au plus près de la peau puis tirer doucement et sûrement à la verticale et assez lentement pour qu’elle se détache, en maintenant la pression dans la pince, mais sans rotation.



Avec un crochet spécial pour retirer les tiques, on le glisse contre la peau pour y coincer la tique., et là il faut faire une rotation, tourner le crochet pour détacher la tique.

