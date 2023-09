Pourquoi Woody Allen est un gros obsédé depuis 70 ans

Ce mercredi 27 septembre sort le 50e film de Woody Allen, Coup de chance, un long-métrage tourné à Paris. Une journée idéale pour évoquer l'obsession du cinéaste… Pas pour les femmes, mais pour le jazz ! Auquel il a été beaucoup plus fidèle. La preuve, depuis 72 ans, le réalisateur joue de la clarinette tous les jours. Même lorsqu'il est en tournage.

Cela fait partie d’ailleurs de ses deux exigences contractuelles non négociables : avoir du temps pour se reposer en jouant de son instrument. Sa deuxième exigence en revanche tient plus à ses névroses : il exige que la douche de sa chambre d’hôtel ait une bonde dans le coin pas au milieu avec écoulement central.

Mais si l'instrument fait désormais partie de son quotidien, il ne s'y est pas mis tout de suite. Il a d’abord commencé par le saxophone après avoir eu un coup de foudre à 15 ans en tombant sur un concert de Sidney Bechet. Mais conscient qu’il n’arriverait jamais à jouer comme son idole, il a changé d’instrument et s’est rabattu sur la clarinette. À laquelle il doit son nom d’ailleurs…

Un mélomane, plus qu'un cinéaste ?

Car son vrai nom est Allan Stewart Königsberg. Mais lorsqu'il a commencé à écrire des blagues pour des humoristes, il a décidé de prendre un pseudo. Il a gardé Allen et choisi Woody, parce que c’est le prénom de son idole, le clarinettiste des années 40 Woody Herman. D’ailleurs il n’y a pas que lui dans sa famille qui porte un nom en référence au jazz !

Il a baptisé son premier fils avec Mia Farrow Satchel, en double hommage à un joueur de baseball qu’il adorait, Satchel Paige, et à Louis Armstrong dont le surnom était Satchmo. Ensuite avec Soon Yi, il a adopté deux filles : Bechet Dumaine - en hommage à Sidney Bechet. Et Manzie Tio, en référence à Manzie Johnson, batteur de Sidney Bechet et Lorenzo Tio, autre célèbre clarinettiste. Finalement, Woody Allen préfère le jazz au ciné.

Pour preuve, en 1978, son film Annie Hall a reçu 4 Oscars, les tout premiers de sa carrière. Mais Woody Allen ne s’est pas rendu à Los Angeles ce soir-là. Il a préféré rester à New York, pour jouer de la clarinette avec ses amis, comme il le faisait tous les lundis dans un club de la ville. Et il a préféré honorer son engagement plutôt que se faire honorer lui.

Finalement, on apprendra plus tard que ce n'était pas de la clarinette, mais du pipeau. Car il avait effectivement ce concert, mais surtout il a toujours détesté les Oscars et au moment de la remise, il était à Manhattan dans son lit avec le téléphone débranché pour ne pas être dérangé !