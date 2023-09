Trois semaines après avoir déclenché une vive polémique, le réalisateur Woody Allen persiste et signe. Au micro de RTL, le cinéaste revient sur le baiser forcé de Luis Rubiales - patron de la Fédération espagnole de football - à l'une des joueuses de l'équipe d'Espagne, quelques minutes après la victoire en Coupe du monde, en Australie, le 20 août dernier. "Cela me semble être un geste innocent", explique-t-il sur RTL, ce vendredi 22 septembre.

Début septembre, Woody Allen avait réagi et défendu le patron du football espagnol. "Il ne l'a pas violée. C'était juste un baiser", avait-il déclaré en marge de la Mostra de Venise à nos confrères d'El Mundo.

Regrette-t-il aujourd'hui ces mots ? "Non. Ce n'est pas la manière dont cela a été montré aux États-Unis. Dans un moment de joie de la célébration après la finale, deux personnes qui se connaissaient se sont pris dans les bras et il y a eu un baiser", déclare-t-il ce vendredi, au micro de RTL. "C'est tout ce que l'on a vu aux États-Unis", se défend Woody Allen.



Cela aurait été "autre chose", s'il y avait eu "un rejet très clair"

Pourtant, dans la législation espagnole, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle. Des faits pour lesquels le Code pénal espagnol prévoit une peine allant d'une à quatre années de prison.

"Il m'a semblé, en tout cas, que c'était un geste innocent", ajoute Woody Allen. Il reconnaît, par ailleurs, ne pas savoir "grand-chose" de la relation entre Luis Rubiales et Jennifer Hermoso, la footballeuse embrassée. "S'il y a [avait eu] un rejet très clair, ce serait autre chose. Mais, de ce que j'ai vu dans les médias, aux États-Unis, cela me semble être un geste innocent", répète-t-il.

Dans l'interview accordée à nos confrères espagnols, le 4 septembre dernier, Woody Allen allait plus loin. "Quel mal y a-t-il à cela ? Embrasser cette footballeuse était une erreur, mais il n'a pas brûlé une école. Il ne s'est pas caché et ne l'a pas embrassée dans une ruelle sombre. Il ne l'a pas violée, c'était juste un baiser et c'était une amie", avait-il déclaré.