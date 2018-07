Woody Allen, le cinéaste qui aime par-dessus tout les actrices

publié le 31/01/2018 à 21:49

L'homme du jour voit la fin de sa carrière assombrie par les accusations d'attouchements sexuels de sa belle-fille. Son dernier film, Wonder Wheel, sort mercredi 31 janvier en France : Woody Allen, vu à travers les femmes qui ont traversé sa vie...



Sa belle-fille Dylan Farrow appelle maintenant Hollywood à ouvrir les yeux sur la vraie personnalité de Woody Allen. Woody Allen qui, plus que le cinéma, aime par dessous tout les actrices. Pourtant, certaines ne sont pas tendres avec lui. Meryl Streep, par exemple, raconte le tournage de Manhattan dont elle ne garde pas un bon souvenir : "Woody Allen est un coureur de jupons, égocentrique. Il a le potentiel d'être le Tchékov américain, mais son style de vie jet set rend son talent trivial", dénonce-t-elle.



Et puis, bien sûr, Mia Farrow, celle qui a été son épouse pendant 12 ans, sa muse. 13 films tournés ensemble dont la Rose Pourpre du Caire ou encore Hannah et ses sœurs. Mia Farrow divorce avec grand fracas quand elle découvre que Woody Allen a photographié son autre belle fille nue, Soon-Yi, 22 ans à l'époque... "Une approche artistique", selon le cinéaste qui vit depuis avec Soon Yi, plus jeune que lui de 35 ans.

Pourtant, toutes les actrices ont voulu tourner avec lui...

Parce que Woody Allen n'a pas son pareil pour les sublimer. La première d'entre toutes, c'est Diane Keaton, la vedette de son premier gros succès Annie Hall. À travers Diane Keaton, il raconte ses névroses, ils vivent ensemble très longtemps, Diane Keaton qui est encore l'une des rares à le soutenir aujourd'hui.

Woody Allen, c'est un cinéaste très timide : "Pour notre première rencontre, l'entretien a duré 30 secondes" raconte Penelope Cruz. "Si nos questions ne sont pas assez intéressantes à son goût, il nous ignore et retourne s'occuper sur son Blackberry", décrit Cate Blanchett. Woody Allen, Allen Stewart Königsberg de son vrai nom.



Sa mère le voyait pharmacien, elle le disait intenable. Aujourd'hui Woody Allen se décrit comme un petit vieux ennuyeux de 83 ans. "Lorsque je mourrai, j'aimerais pouvoir dire que j'aurai eu au moins un vrai gros scandale dans ma vie", rassurez-vous Woody Allen, ça y est, vous l'avez votre scandale.