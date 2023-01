Pourquoi une petite ville brésilienne est au cœur d’un mystère inexpliqué ?

Cette ville, c'est Cândido Godói et elle se trouve dans l’état de Rio Grande do Sul, l’état le plus au sud du Brésil. Elle compte à peine 7.000 habitants et reçoit surtout la visite de scientifiques du monde entier, car il s’y passe quelque chose de très étrange.

C'est un phénomène qui dure maintenant depuis plusieurs décennies et qu’on ne comprend toujours pas. À Cândido Godói, il y a un taux de naissance de jumeaux anormalement élevé. Là-bas une naissance sur 5, c’est une paire de filles ou de garçons. Une sur 5 alors que le taux normal dans le reste du monde, y compris en France, est de une sur 80. Enfin était, car depuis quelques décennies, ce taux est descendu à une sur 40 en raison de l’émergence de la PMA, la procréation médicalement assistée, et des grossesses de plus en plus tardives, l’avancée en âge ayant un impact sur l’ovulation.

Mais à Cândido Godói, il n'y a rien de tout cela, alors on cherche une explication. Et comme on n’en trouve pas, on se met à imaginer des choses, par exemple que ce serait le fruit d’expériences scientifiques. Il se trouve que, dans sa fuite de l’Allemagne nazie, le docteur Josef Mengele, tristement connu sous le surnom de l’Ange de la Mort, s’est caché dans la région. Il aurait pu y continuer ses expériences sur la gémellité qu’il menait sous Hitler pour propager la race aryenne. Il serait venu plusieurs fois à Cândido Godói en se faisant passer pour un vétérinaire.

Sauf que le problème, c’est qu’il a été prouvé que 20 ans avant son possible passage, il y avait déjà beaucoup de naissances multiples et qu’il est très peu probable qu’il ait été capable de telles manipulations génétiques. Rappelons que le tout 1er bébé éprouvette, c’est en 1979. Le mystère reste entier et même doublement entier puisqu’on parle de jumeaux !

