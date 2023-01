Pourquoi, sans la guerre d'Espagne, on ne mangerait pas de M&M's ?

C’est la polémique improbable du moment. Le 23 janvier dernier, M&M’s a décidé de retirer les mascottes représentant ses bonbons au chocolat suite aux pressions de la droite dure américaine qui les accusait de "wokisme". Mais, saviez-vous que, sans la guerre en Espagne, on ne mangerait pas de M&M’s ?

En 1938, Forrest Edward Mars voyage pour développer le business de son père. Ce dernier est l'inventeur de Milky Way, la première barre chocolatée. Forrest s’est inspiré des cigarettes pour rendre le chocolat transportable comme le tabac. En Europe, Milky Way vend une autre version, adaptée, sous son propre nom : Mars.

C'est en se rendant en Espagne, en plein conflit, qu'il croise des soldats qui mangent du chocolat. Ce n'est pas cela qui lui attire l’œil, mais bien une forme qu’il n’avait encore jamais vue. Pour éviter qu’il ne fonde au soleil, les soldats espagnols ont enrobé le chocolat dans une coque de sucre. Ni une, ni deux... Mars repart aux États-Unis où il parle de son idée à son associé, Bruce Murrie. Mars et Murrie dont les initiales sont donc... M&M.

C’est un tel succès dans le pays, au point que pour éviter les contrefaçons, Mars a l’idée d’inscrire un "M" sur chaque bonbon. Une sorte de "copyright". Ce n'est pas la première idée lumineuse qu'a eu Forrest. C’est lui, par exemple, qui a inventé le premier système de reconnaissance des pièces pour les distributeurs automatiques. Pratique pour vendre ses M&M’s... Qui vont recevoir le (gros) coup de pouce d’une autre guerre... La Seconde guerre mondiale.

Les soldats américains, de véritables VRP

Alors que le chocolat est rationné pour leurs concurrents, Mars et Murrie ont anticipé le coup en devenant fournisseurs officiels pour l’armée. Les soldats américains partent donc vers l'Europe et le Japon avec, nouvelle idée de Forrest, des M&M’s dans des tubes en carton pour qu’ils résistent aux chocs et aux intempéries. Sans le savoir, les fameux "GI" sont devenus des représentants de commerce... C’est comme ça qu’ils arrivent en France !

Là encore, pour s’adapter au marché, les bonbons sont rebaptisés "Bonitos" et pour la version avec cacahuètes "Treets". En 1960, ils adoptent leur aspect actuel avec l’apparition des couleurs. Bleu, orange et vert étant aujourd’hui dans l’ordre les trois couleurs les plus populaires et donc les plus présentes par paquet.

M&M’s est aujourd’hui le bonbon le plus vendu au monde. Plus de 200 milliards sont consommés par an. En les alignant, on pourrait faire 73 fois le tour de la Terre. Il s'agit de la confiserie la plus vendue et la plus connue. À tel point qu’un célèbre rappeur a débuté sa carrière à 14 ans sous le nom de M&M. Il deviendra, par la suite, Eminem !

