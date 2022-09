Qu'est-ce que le "wokisme" qui s'est imposé dans le débat public ?

Le sujet du jour. Conscientisé. Vigilant. Engagé. Voilà tout du mot qui envahi le débat public et politique. Substantif dérivé de "woke" en anglais, il signifie être éveillé aux discriminations. D’abord utilisé dans la lutte antiraciste par les Afro-américains, le terme "woke" s’est ensuite étendu à des causes plus variées, plus politiques et plus culturelles.

Bien que sa définition reste indéterminée, le "wokisme" est devenu un terme incontournable. Son invocation et ses périls supposés sont devenus courants que ce soit sur scène ou sur les plateaux télé, et prisés par les personnalités politiques tels que Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou encore Édouard Philippe.

Médias sociaux, dérisions, dérives permanentes s'emparent de ce mot débarqué des États-Unis et viennent à le conceptualiser jusqu'en France. De là, naît une idéologie cohérente ancrée sur des excès autour de la volonté d'égalité sociale. C'est le début du wokisme.

Apparenté au communisme, l'islamo-gauchiste, le politiquement correct, l'intersectionnalité, le communautarisme, le wokisme n'a rien de nouveau. Là est l'art de savoir renouveler les termes qui dérangent par un autre, empêchant les débats de fonds d'éclore au grand jour. Entré dans le dictionnaire en 2022, le wokisme continue de faire parler de lui, divisant l'opinion publique.

Pourquoi on en parle ? Peut-on définir le wokisme ? Quelle ampleur a t-il en France ? Est-il nécessairement péjoratif ?

Citation. "Il s'est agit de faire un tout cohérent avec des choses qui n'étaient pas nécessairement cohérentes les unes avec les autres. On retrouve un peu là cette réflexion, qui consiste à mettre dans un terme un peu fourre-tout, toutes sortes de concepts, toutes sortes de notions qui ne font pas nécessairement système, qui ne forment pas nécessairement une idéologie", explique Alex Mahoudeau, docteur en science politique et auteur du livre La Panique woke, aux éditions Textuel.

