Saint-Valentin : comment dit-on "French kiss" en français ?

Et si on parlait d’amour, amis des mots ? Dans deux jours, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Vous n’aviez pas oublié, j’espère ? À moins que, comme mon Valentin à moi, vous n’ayez prévu de consacrer la soirée à la Ligue des champions ? Il paraît que PSG-Bayern, ça ne se loupe pas !

Quoi qu’il en soit, pour le Bonbon sur la langue, cette semaine, c’est parler d’amour qui ne se loupe pas. Pour commencer, petite devinette : quel est ce truc emblématique de l’amour que le monde entier ou presque qualifie de "français" alors qu’il n’y a même pas de mot pour le dire en français : le French kiss, bien sûr !

Nous, on dit embrasser tout court. Mais c’est vague ! On peut embrasser sa Valentine ou embrasser sa Mamie. Dans le premier cas, ça pourrait bien être avec la langue. Sûrement pas dans le deuxième. Le comble, c’est que, comme je viens de le dire, alors que notre idiome n’a pas de mot pour dire "embrasser avec la langue", le reste de la planète appelle cette chaude pratique "s’embrasser à la française".

On dit beso frances en Espagne, bacio alla francese en Italie, kysse pa fransk au Danemark (pardonnez mon accent, je suis nulle en danois…). En français, le Robert propose le terme galocher, mais enfin on reste dans un registre de langue (sans jeu de mots) très très familier. Impossible de demander avec chic "Chère amie, me permettez-vous de vous galocher ?"

Les Québécois se "frenchent" !

Nos cousins québécois ont trouvé une solution basée sur le French kiss de leurs voisins étatsuniens : ils se frenchent, faisant de frencher un verbe du premier groupe. Je trouve que c’est une belle invention !

Et dans le genre inventions, pour le 14, si vous avez un peu usé les "mon chéri", "mon amour”, pensez aux mots doux de nos voisins. En Italie, on appelle son amoureux "mon chiot", "petit papillon", "petit bonbon", ou, tendance pizzeria, "petite boulette", "petit oignon" ou même "petite mozzarella".

Les Américains s’appellent souvent "honey", c’est-à-dire dire miel. Ils disent aussi sweetheart, "cœur sucré", baby, cookie, sugar, gummy bear, c’est-à-dire "bébé", "biscuit", "sucre", "ourson gélifié" ! De l’autre côté des Pyrénées, votre moitié vous appellera cielo, corazon, ou vida (ciel, cœur ou vie, carrément !). Moins sexy, il ou elle vous qualifiera avec amour de gordita ou de gordito, ce qui se traduit par "petit gros" ou "petite grosse" – je ne vous conseille pas d’essayer ceux-là avec votre chéri(e).

Mais la palme des mots doux les moins romantiques va à nos voisins d’outre-Rhin, qui sont capables de vous traiter affectueusement de "lapin-ours", si, si… ou pire de "limace sucrée" (Zuckerschnecke). Amis des mots, mes oursons gélifiés, je ne vous frenche pas, parce que quand même…, mais je vous embrasse bien fort pour la Saint-Valentin !

