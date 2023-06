Ne vous méprenez pas, en réalité, cette rime est riche en découverte ! Il faut savoir que Léonard De Vinci s’est penché sur le sexe des hommes pour l’étudier et mieux le comprendre. Passionné d’anatomie, le génie florentin a voulu percer les mystères du pénis, notamment celui de l’érection, ce qui à l’époque n’était pas simple…

Pour savoir comment cette raideur apparaissait soudainement, il aurait fallu aller jeter un œil à l’intérieur. Chose impossible à l'époque, car l’Église catholique interdisait que l’on dissèque un corps au prétexte que les cadavres arriveraient ensuite au paradis dans un sale état et pas présentables au "Tout Puissant". Ceux qui désobéissaient risquaient de monter au ciel en même temps que le corps qu’ils avaient ouvert. Les scientifiques en étaient alors réduits à imaginer ce qui pouvait bien se passer. Ils pensaient par exemple que les érections étaient causées par de l’air qui était gonflé dans la verge grâce à des mécanismes mystérieux. Ce n’était pas un pénis, mais un ballon de baudruche... Pas convaincu, De Vinci décida d’en avoir le cœur net !

Bravant l’interdit religieux, il réussit à mettre discrètement la main sur des corps de pendus. Ces derniers ont "l’avantage" de mourir en gardant leur membre dressé. Il découvrit alors, en 1477, que ce n’était pas l’air qui provoquait l’érection mais bien un afflux de sang. En revanche, il fut incapable d’expliquer comment ce sang arrivait là. Il était persuadé que le pénis avait sa vie propre, et qu’il "n’obéissait pas aux ordres de son maître, qu’il avait son propre cerveau". Ce qui est faux puisqu'il est commandé par notre cerveau et reçoit ses ordres pour se mettre au garde-à-vous via le système nerveux.

À écouter 509. Pourquoi Léonard de Vinci rime avec zizi ? 00:02:22

