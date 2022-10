Pourquoi le popcorn a longtemps été interdit dans les salles de cinéma

Quand les premières salles de cinéma aux États-Unis ont ouvert au début du XXe siècle, le popcorn était banni. Il y avait même des panneaux à l’entrée qui stipulaient cette interdiction. Les employés des cinémas allaient même jusqu’à vérifier que les spectateurs n’en faisaient pas entrer dans la salle en cachette.

À l’époque, on ne plaisante pas avec le popcorn, très en vogue depuis 1893 quand Charles Cretors, confiseur dans l’Illinois, invente un chariot ambulant qui permettait de le préparer dans la rue en faisant cuire des grains de maïs à la vapeur. Présenté à l’exposition universelle de Chicago, c’est un succès immédiat qui popularise le popcorn, inventé au passage il y a plus de 7.000 ans au Pérou, des fouilles archéologiques faisant foi.

Sauf que les propriétaires des premières salles de cinéma, souvent d’anciens théâtres, veulent en faire des endroits chics, avec rideau et sièges en velours pour attirer une clientèle aisée, donc le popcorn et son image populaire ne collent pas vraiment à ce concept. En plus, comme jusqu’en 1927, le cinéma était muet, on entendait les gens mastiquer quand ils mangeaient leur popcorn, sans parler de l’odeur de beurre ou de sucre pas vraiment discrète.

Puis, la Grande Dépression arrive et là ce n'est plus la même histoire. Les exploitants de cinéma sont au bord de la faillite, faute de spectateurs, et en quête de revenus supplémentaires, ils se mettent à vendre des confiseries dans les salles, avec en tête le popcorn. C’est ainsi qu’ils vont se sauver et qu’ils continuent encore aujourd’hui puisqu’on estime aux États-Unis que la vente de friandises représente 40% du chiffre d’affaires des salles américaines. Et c'est 15% de celui des salles françaises où 1 spectateur sur 3 en achète.

