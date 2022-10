D'où vient l'expression "se prendre une veste" ?

C'est ce qui nous arrive quand on subit un gros échec qu’on n’oublie pas. L’origine de cette expression nous ramène à 1867 et surtout à une autre d’expression qu’on utilise quand on joue à certains jeux de cartes comme la belote ou le tarot : "mettre un adversaire capot". On l'utilise toujours.

Elle signifie, en gros, au terme d’une partie, que celui contre lequel on vient de jouer n’a réussi aucune levée, qu’il n’a gagné aucun pli. Le capot, en question, n’a aucun rapport avec celui d’une voiture vue que cette expression date du XVIIe siècle où évidemment la voiture n’existait pas. Le capot, en question, c’était un manteau à capuche qui est devenue par la suite la capote, le manteau de pluie long qu’utilisaient les Poilus pendant la Première Guerre mondiale.

Quand on ne faisait pas un pli dans une partie de cartes, c’était la honte, à se cacher en mettant sa tête sous la capuche de la capote. Capot a d’ailleurs a donné kaput en allemand qui veut dire "cassé, abimé, épuisé", l’état du moral du joueur perdant. Par extension, au milieu du XIXe siècle, le capot a été remplacé par la veste. Le sens de l’expression a débordé des tables de jeu pour s’appliquer à d’autres domaines, par exemple, la politique quand on se prend une tôle à une élection. Ou même la drague quand celle ou celui qu’on envisage nous renvoie une fin de non-recevoir assez sèche, alors qu’on a joué cartes sur table mais que ça a capoté !

