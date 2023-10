Pourquoi les Rolling Stones doivent tout aux Beatles

Alors que le nouvel album des Rolling Stones, Hackney Diamonds, sort ce vendredi 20 octobre, peu sont ceux à savoir que le groupe de rock mythique doit une partie de son succès aux Beatles.

Tout démarre le 1er janvier 1962. Un jeune groupe de Liverpool débarque à Londres pour passer une audition avec une des plus grosses maisons de disques d’Angleterre : Decca. John Lennon, Paul Mc Cartney, George Harrison et leur batteur, qui n’est pas encore Ringo Starr, sont nerveux. Et pour cause, en jeu, il y a peut-être leur premier contrat. Résultat, leur performance est un peu décevante et Dick Rowe, le directeur artistique de Decca, n’est pas convaincu.

À la place des Beatles, il préfère donc signer le groupe les Tremoloes, qui lui vaudra le surnom peu flatteur de "l’homme qui rejeta les Beatles". Mais heureusement pour lui, ces derniers ne sont pas rancuniers…



Un premier contrat signé grâce aux Beatles

Pile un an après, Dick Rowe fait partie du jury d’un concours de jeunes talents. À ses côtés, il découvre qu’il y a George Harrison. Entre temps, la Beatlemania a démarré. Dick Rowe raconte à George Harrison que tout le monde le chambre pour avoir raté les Beatles.

George Harrison lui répond : "Si tu ne veux pas faire deux fois la même connerie, file au Marquee !". Le Marquee est un club de Londres mythique où ont débuté les Pink Floyd, Led Zeppelin, Dire Straits et Supertramp.

Ce soir-là, grâce à l’argent emprunté au papa de Mick Jagger, se produisent les Rolling Stones, alors totalement inconnus. Dick Rowe file au Marquee et cette fois il ne rate pas le coche.

Il signe chez Decca les Rolling Stones dont le tout premier succès au hit-parade fin 1963 est I wanna be your man. Cette chanson est signée Lennon-Mc Cartney et les Beatles finiront par l'enregistrer eux aussi. Les Rolling Stones n’avaient vraiment aucune raison de tirer la langue aux Beatles. Bien au contraire.