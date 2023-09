Les Rolling Stones sortent un nouvel album le 20 octobre, intitulé Hackney Diamonds. À cette occasion, le chanteur Mick Jagger a été interrogé par le média The Wall Street Journal magazine sur l'héritage de ses droits sur le catalogue musical de son groupe, le "back catalogue". Une question à laquelle a déjà réfléchi le chanteur : il a prévu que ses enfants n'en touchent pas un centime.

En effet, l'icône du rock ne veut pas vendre pas ses droits, mais ne souhaite pas non plus les léguer à ses huit enfants. Il compte les donner aux bonnes œuvres. Il a justifié son choix par ces mots : " Les enfants n’ont pas besoin de 500 millions de dollars pour bien vivre. Voyons", ajoutant aussi : "On peut, peut-être, faire le bien dans le monde", espère-t-il.

Ses huit enfants sont âgés de 6 à 52 ans, la plus âgée étant Karis, issue de sa relation avec l'actrice Marsha Hunt, et le plus jeune étant Deveraux, 6 ans, qu'il élève avec sa compagne actuelle, Mélanie Hamrick, chorégraphe et ancienne ballerine. Il a également eu Jade, 51 ans, avec son ex-femme Bianca Jagger, ainsi que quatre autres enfants avec le mannequin Jerry Hall et un fils, Lucas, 24 ans, avec le mannequin Luciana Gimenez Morad.



Les Rolling Stones ne possèdent pas tous leurs droits d'auteur

Par ailleurs, Mick Jagger a expliqué que son groupe ne possède pas les droits d'auteur de certains tubes qu'ils ont enregistrés. Il en a expliqué la raison : "L’industrie était tellement naissante qu’elle ne bénéficiait pas du soutien et du nombre de personnes capables de vous conseiller aujourd’hui", précise la star. "Cela arrive encore. Regardez ce qui est arrivé à Taylor Swift ! Je ne connais pas vraiment les tenants et les aboutissants, mais elle n’était manifestement pas contente" a-t-il ajouté.

Les droits de l'album, dont la sortie est programmée pour fin octobre, appartiennent cette fois bien au groupe. Des droits qui pourraient être versés à des associations caritatives également, si l'on suit la logique de l'artiste.