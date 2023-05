En 1987, celui qui “ne va pas partout” et qui ne “marche pas au soda”, fait décoller la carrière d’une jeune chanteuse encore inconnue Vanessa Paradis. Celui…ou plutôt "celle" car Joe le Taxi, c’était une femme !

Elle s’appelait Maria-José Léao Dos Santos. Née au Portugal, elle quitte son pays dans les années 70 pour rejoindre Paris, où elle décide de devenir taxi. Figure des nuits parisiennes, elle écume les rues de la capitale où tout le monde l’appelle "Jo". Elle ramène souvent des personnalités chez elles, après leurs soirées. Un soir, c’est Étienne Roda-Gil, parolier pour Julien Clerc, Johnny Hallyday, France Gall et Claude François, qui ouvre la portière de sa voiture et qui s’installe sur la banquette.

Au volant, Joe est bavarde, elle écoute du mambo et raconte sa vie à Roda-Gil, sans se douter de la suite. Avant de quitter la femme taxi, le parolier lui annonce qu’il va écrire une chanson sur elle. De ce succès, naît un clip qui n'a rien à voir avec la vraie Joe, puisqu'il est incarné par un homme noir conduisant une voiture jaune, en référence aux célèbres cabs, les taxis new-yorkais. Rien à voir non plus avec la vraie voiture de Joe : une Opel Ascona blanche !

À écouter 479. Pourquoi "Joe le taxi" de Vanessa Paradis n'est pas un homme ? 00:02:07

Joe est décédée en mars 2019, elle a continué à faire le taxi jusqu’au bout, et elle a même transporté un jour Julia Roberts. Mais jamais Vanessa Paradis, qu’elle n’a d’ailleurs jamais rencontrée. Et qui n’a donc pas pu la remercier pour ce tube vendu à 1.300.000 d'exemplaires en France et 3 millions dans le monde. De quoi gagner suffisamment pour se déplacer en voiture avec chauffeur et plus en Joe le Taxi…

