Pourquoi les Playmobils peuvent remercier le crash pétrolier ?

Ils sont astronautes, chevaliers ou encore cow-boys, ils existent depuis une cinquantaine d’années. Playmobil, en avant leur histoire ! Une histoire qui commence à Dietenhofen, en Allemagne, en 1974. Et qui va devenir un succès grâce à un petit coup de pouce du destin.

A cette époque, l’entreprise Brandstätter qui fabrique des jouets en métal depuis les années 20 cherche un nouveau succès, après son dernier triomphe commercial : le cerceau hula-hoop. On charge Hans Beck, qui dirige le service de développement, de concevoir un nouveau jeu. Beck imagine alors un mix entre la poupée et le petit soldat de plomb. L’idée est bonne mais le choc pétrolier de 1973 a fait bondir le prix du plastique !

Pas le choix, il faut réduire la taille des jouets pour alléger la facture et rester rentable. Beck décide d’être radical et conçoit des figurines de 7 centimètres et demi de haut et de 15 grammes. Elles sont présentées au salon du jouet à Nüremberg, où c’est un gros flop !

Personne ne veut de ces bonhommes jugés trop basiques, et décriés comme moches et sans âme. Il faut dire que les Playmobils, qui s’appellent alors les Klicky sont bien moins sophistiqués que ceux d’aujourd’hui. Ils peinent à convaincre la clientèle. Sauf un : un grossiste néerlandais qui en commande un sacré giga stock. Et il fait bien ! Si les figurines ont fait un flop auprès des professionnels, elles ont été adorées par les enfants !

Si bien qu’en seulement 2 ans, des millions d'unités sont vendues. Aujourd’hui ce sont plus de 3 milliards de Playmobil qui peuplent la Terre, presque la moitié de la population mondiale. Un jour, peut-être, ils nous dépasseront car figurez-vous que s’il nait 2,7 enfants par seconde, dans le même temps, il sort des usines Playmobil, 3,2 figurines ! Sauf que faire un enfant, c’est plus un jeu d’adultes !

