Pourquoi les pirates avaient un bandeau sur l’œil ?

C’est un peu un cliché du pirate : il a ce fameux bandeau noir sur un œil. On pense tous que c’est pour cacher une balafre ou un œil crevé, ça pouvait être le cas, mais en fait la raison est toute autre. C’était totalement lié à l’activité de pirate : avoir ce cache-œil et parfois un crochet comme le capitaine de Peter Pan, donnait un look effrayant. Le but pour les pirates était de faire peur aux marins du navire qu’on allait aborder en espérant qu’ils s’enfuient et ainsi, les pirates évitaient d’avoir à combattre et d’avoir des pertes humaines.

Mais au cas où il devait y avoir affrontement, ce bandeau sur l’œil avait une utilité : il permettait au pirate qui le portait d’acclimater un de ses deux yeux à l’obscurité. En étant constamment couvert, son œil était "réglé", si je puis dire, en mode nuit. Ainsi quand le pirate décidait d’une attaque nocturne d’un navire marchand ou qu'il passait du pont où il faisait jour, à la cale où régnait l’obscurité, son œil était déjà habitué au noir. Cela qui lui donnait un gros avantage sur ses adversaires car lui n’avait pas besoin de temps pour s’habituer au manque de luminosité. Un avantage déterminant pour mettre ses ennemis hors d’état de nuire.

Ce truc ingénieux a d’ailleurs été emprunté par les commandants de bateaux, pas pirates ceux-là, avant que l’on n’invente les projecteurs et les radars, car la navigation sans aucune vision, c’est plutôt corsé.

