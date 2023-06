Pourquoi les fameuses soirées de Silvio Berlusconi s'appelaient "Bunga Bunga" ?

Les funérailles de Silvio Berlusconi ont eu lieu mercredi 14 juin. L'homme politique était connu pour ses soirées sulfureuses, appelées "Bunga Bunga". Il les décrivait comme : "des dîners élégants où des jeunes filles s’entraînaient pour des spectacles burlesques dans une atmosphère de sérénité, sympathie et entrain".



En réalité, il s'agissait d'orgies. Le nom Bunga Bunga vient d'un canular. En 1910, en Angleterre, le Dreadnought, un cuirassé, fait la fierté de la marine britannique. Il a coûté très cher dans une période de pauvreté en Grande-Bretagne. Pour dénoncer cela, le poète irlandais Horace de Vere Cole décide avec des complices de ridiculiser la Royal Navy en montant une farce.

Il contacte les autorités anglaises en se faisant passer pour le prince Makalen, le souverain de l’Abyssinie, un royaume africain qui, en visite officielle à Londres, souhaite admirer le Dreadnought. Cette flatterie fonctionne et le faux roi est invité à bord. Le poète et ses amis se peinturlurent le visage en noir, un turban, une tenue colorée, quelques breloques et c’est parti. Les voilà accueillis en grandes pompes à bord.

L'expression devient lubrique avec Kadhafi

Les faux dignitaires se mettent alors à parler en charabia. Pour exprimer leur admiration devant le cuirassé, ils crient avec un accent que n’aurait pas renié Michel Leeb : "Bunga bunga !". Cela ne veut absolument rien dire, mais pour eux, ça sonne africain.

Le canular fonctionne et n’est révélé que quelques jours plus tard. Quand, pendant la première Guerre Mondiale, le Dreadnought coule un sous-marin allemand, l’équipage reçoit un télégramme de félicitations qui dit simplement : "Bunga bunga" !

Alors utilisé pour traduite l'admiration, l'expression s'est ensuite transformée en terme lubrique à cause du colonel Kadhafi, qui a effectué une formation dans l'armée britannique. Il a utilisé ce terme pour désigner ses soirées avec son harem : les soirées "Bunga bunga". Silvio Berlusconi, qui était ami avec le dictateur libyen, lui a piqué le concept.



