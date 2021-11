Jade, Michel Leeb et Eric Dussart

Ce samedi 27 novembre 2021, Michel Leeb était l'invité d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé ! Le comédien est à l'affiche de la pièce Inavouable d'Eric Assous, mise en scène par Jean-Luc Moreau. Le spectacle se joue actuellement sur la scène de la Comédie des Champs-Elysées à Paris. L'artiste de 74 ans donne la réplique à Florence Pernel, Arthur Fenwick et Alice Raucoules.

Ce matin pendant l'émission, Michel Leeb est revenu sur les accusation de racisme auxquelles il a fait face à cause de son sketch des accents. Aujourd'hui, plus question pour lui de le jouer à la télévision : "Je n'ai pas envie d'avoir des courriers de menaces de mort", a-t-il notamment déclaré.

L'acteur a aussi révélé qu'il aimerait présenter une émission de variétés à la télévision. Il a réagi aux propos d'Eddy Mitchell concernant les nombreux hommage "morbides" à Johnny Hallyday. Un avis qu'il partage : "Quand c'est télévisuel, on sent qu'il y a un intérêt d'audiences, ce n'est pas très sain", a-t-il affirmé. Autre immense star de la chanson française que Michel Leeb a bien connu : Charles Aznavour ! L'artiste a évoqué leur amitié et le goût de l'interprète de La Bohème pour les blagues de l'humoriste.

Pendant l'émission, Michel Leeb est revenu avec humour sur sa ressemblance avec Laurent Lafitte. Il a dévoilé cette obsession qui peut parfois agacer sa femme. Avion, ascenseur, téléphérique... L'humoriste a aussi fait la liste de ses nombreuses phobies.

Enfin, avec plus de quarante ans de carrière, le comédien raconté ses pires galères vécues sur scène... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

