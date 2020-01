Blackface : Le Slip Français condamne le comportement raciste de deux salariés

publié le 03/01/2020 à 17:48

Nouveau scandale de "blackface". Trois personnes ont été pointées du doigt vendredi 3 janvier après la publication d'une série de vidéos où, déguisés, ils participent à une soirée de nouvel an sur le thème "Viva Africa".

Parmi elles : deux salariés de l'entreprise Le Slip Français que l'on voit en boubous et grimés de maquillage noir. La marque s'est dite "choquée" par la vidéo révélée par le compte Instagram Maisnoncestpasraciste.

Mardi 31 décembre, trois personnes se retrouvent pour une soirée déguisée. La première est vêtue d'un boubou, la peau noircie par du maquillage. En chemin pour retrouver une amie, vêtue de la même manière, elle avance : "Il n'y a absolument aucun propos raciste dans la story de ce soir". On la voit pourtant plus tard danser avec un homme qui imite un gorille sous les fous rires de l'audience et au son d'une musique africaine.

"Évidement, il n'y a absolument rien de raciste" dans cette vidéo.

Je vous laisse vous faire votre avis, hein... On est seulement le 3 janvier. 🤦🏾‍♀️

À la base, j'allais dormir tranquillement... Seigneur. #blackface #evidemmentcenestpasraciste pic.twitter.com/wfnFuMqVQ8 — Jennifer Nzola (@jennifernzola) January 3, 2020

La blackface, une pratique raciste

La publication de cette vidéo sur les réseaux sociaux a provoqué un tollé en ligne. Et pour cause : la blackface, le fait de se grimer pour imiter une couleur de peau noire, est une pratique raciste régulièrement dénoncée.

En 2017, Antoine Griezmann avait été fustigé après s'être déguisé en basketteur noir et en septembre dernier, le Premier ministre du Canada Justin Trudeau a lui été sommé de s'excuser après la découverte d'une photo où lui aussi arborait une blackface lors d'une soirée.

La marque convoque ses salariés

À la suite de la vidéo, de nombreux internautes ont appelé au boycott du Slip français. La marque affirme avoir convoqué et sanctionné les salariés concernés, sans préciser l'ampleur de cette condamnation. "Nous avons rassemblé tous les employés pour réaffirmer nos valeurs d'égalité, de respect et rappeler la responsabilité de chacun dans son rôle de citoyen dans la sphère publique comme privée".



Malgré les valeurs revendiquées par l'entreprise, certains internautes ont rappelé qu'il y a quelques mois Le Slip Français avait déjà suscité les critiques : sur la photo de classe des employés de la marque, aucune personne issue de la diversité n'était présente.

Notre position suite aux faits diffusés ces derniers jours sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/CgirMjxYzw — Le Slip Français (@LeSlipFrancais) 3 janvier 2020