Pourquoi les chiens font une crise d'ado ?

Derrière cette boule de poil adorable, se cache aussi un ado rebelle. Sauf qu’à la différence de nous les humains, qui commençons notre crise à environ 13-14 ans, les chiens eux, c’est dès leur 7-8 mois d’existence que l’âge critique commence. Sans prévenir, le chiot décide de se rebeller, de désobéir. C’est un ras-le-bol général. Comme chez l’humain, ce refus d'obtempérer du jeune toutou est réservé à papa maman et seulement à papa maman. C’est une façon pour lui de tester la force de la relation.

On connaît cette phrase assassine que tous les ados lancent à leur géniteur : “non mais ça va, c’est bon !”. En chien, ça se traduit par le petit pipi, sur le lit, au réveil. Plusieurs scientifiques ont fait la curieuse analogie qu’une crise d’ado entre un chien et son maître, c’est exactement comme la nôtre, avec nos parents. Sauf que nous, on n’a jamais bouffé les canapés !

Très agité et excité, le chiot se passionne pour ce qui l’entoure. Il veut tout tester, tout observer. Un enthousiasme si contagieux qu’il peut pousser le plus calme des chiens à s’intéresser à tout ce qui bouge ! Débordant de cette énergie folle, il s’avère que le chien soit en régression, au point même d’uriner dans la maison et d’aboyer sans raison. C’est parce que ça travaille là-dedans ! C’est un phénomène normal, la plupart des mammifères vivent d’ailleurs une crise d’adolescence.

C’est une période où le cerveau se remodèle et entraîne des changements hormonaux qui modifient nos comportements et peuvent provoquer des angoisses, de nouvelles peurs ou une perte de confiance en soi. Un peu comme nos ados avec leurs boutons d’acné, leurs chagrins d’amour et les mauvaises notes. Alors la bonne nouvelle, c’est que comme chez les humains, en général, ça passe ! Et que, normal puisque c’est un chien, ça dure un poil moins longtemps…

