Comment combattre l'acné ?

L'acné est une maladie de peau très courante. Et pourtant, on a encore plein d’idées reçues à son sujet. Pour commencer, elle ne touche pas que les adolescents. Elle peut persister, voire même débuter à l’âge adulte. Mais, c’est vrai, l’acné commence la plupart du temps à l’adolescence. Elle touche environ 3 adolescents sur 4. C’est dû à des modifications hormonales. Ça part de ce qu’on appelle les follicules pilo-sébacés.

À la base des poils, il y a des glandes sébacées qui ont pour action de sécréter le sébum. Quand il y a trop de sébum, les pores de la peau se bouchent et ça va entraîner l’apparition de points noirs, de comédons, et de boutons quand il y a une inflammation.

Plus qu’un aliment en particulier, ce que les études montrent, c’est qu’une alimentation riche en produits sucrés favorise l’acné. Les sucres rapides augmentent la production d’insuline, mais aussi d’une hormone de croissance, appelée IGF-1 qui stimule les glandes sébacées. Celles-ci vont se mettre à produire plus de sébum, un sébum de mauvaise qualité et inflammatoire. Et tout cela favorise la formation de comédons.

Par conséquent, si on est sujet à l’acné, on a intérêt à ne pas abuser de produits sucrés, raffinés, type gâteaux, pain blanc, céréales pour le petit déjeuner…

Le chocolat pas à proscrire

Quant au chocolat qu'on accuse souvent d'être responsable d'acné, certes il contient du sucre. Mais si on en consomme sans excès, un ou deux carrés par jour, il ne pose pas de problème particulier.



On entend dire aussi que le lait et les produits laitiers donnent de l’acné. On a dit que c’était à cause des facteurs de croissance présents dans le lait, notamment aux Etats-Unis où les vaches peuvent recevoir des hormones de croissance pour augmenter leur production de lait, ce qui est interdit en France. Mais cette hypothèse n’est pas confirmée. Et certains produits lactés sont aussi très sucrés. Donc là encore, c’est peut-être le sucre qui est en cause.

Le stress joue un rôle important

Selon la Pr Brigitte Dreno, dermatologue au CHU de Nantes , "le stress a une vraie influence, notamment chez la femme adulte. Sous l’effet du stress, les terminaisons nerveuses situées autour des follicules pilo-sébacés libèrent de la substance P. Il s’agit d’un neuromédiateur qui active les glandes sébacées et donc la production de sébum.

Le stress influe aussi sur les processus inflammatoires impliqués dans l’acné en agissant sur le microbiome cutané, l’ensemble des bactéries, des micro-organismes qui vivent à la surface de la peau". C’est donc un facteur important.



Des gels nettoyants doux, mais pas d'huiles essentielles

Il ne faut pas être agressif avec sa peau. On la lave matin et soir avec des gels nettoyants doux. Lorsqu’on souffre d’acné légère, on peut bénéficier de soins dits "anti-imperfections".

En revanche, on ne met pas d’huiles essentielles sur la peau car elles stimulent les glandes sébacées et déséquilibrent la flore cutanée, insiste la dermatologue.



Les personnes souffrant d’acné modérée à sévère peuvent avoir besoin de traitements sur ordonnance mais non remboursés : des crèmes ou des gels à base de rétinoïdes ou de peroxyde de benzoye ou associant les deux, à mettre sur tout le visage le soir. Comme ils peuvent être irritants, il est conseillé d'appliquer le lendemain matin une crème hydratante non comédogène.



En cas d’acné sévère, le dermatologue peut prescrire des traitements oraux, des antibiotiques à dose anti-inflammatoire, ou de l’isotrétinoïne mais ce médicament a des effets secondaires et ne peut pas être pris s’il y a un risque de grossesse. Il est aussi parfois utile d’adapter la contraception orale. Il faut donc voir avec son médecin la solution la plus appropriée.

