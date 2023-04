Langue française : pourquoi ne prononce-t-on pas le C de la place Saint-Marc ?

Aujourd’hui, amis des mots, on parle prononciation, à la demande de Christian, de Laventie, dans le Pas-de-Calais, qui souhaite des "éclaircissements sur la non-prononciation de la dernière lettre de certains noms propres". Il s’interroge notamment sur le X de Chamonix, qui effectivement ne se prononce pas, et le C de Marc, quand il s’agit de la place Saint-Marc, à Venise. C’est d’autant plus bizarre que, comme le fait remarquer très justement Christian, quand on parle de l’"Evangile selon saint Marc", on prononce le C. Qu’est-ce qui explique cette étrangeté ?

Pour commencer, la prononciation des noms propres obéit à fort peu de règles intangibles. On pourrait même dire qu’il y a une seule règle : l’usage. L’usage tient compte, en ce qui concerne les noms de lieux, de la façon dont ils se prononcent localement.

Christian s’interroge en particulier sur Chamonix, dont on ne prononce pas le X, mais pas bien loin de là, on ne prononce pas davantage le Z d’Avoriaz… Eh bien j’ai découvert grâce à la question de Christian qu’il existait une région baptisée l’Arpitanie, "une aire linguistique couvrant quelques régions de France, Italie et Suisse dans lesquelles se parle l’arpitan (ou franco-provençal)", explique le Petit Robert.

La Clusaz devrait se prononcer "La Cluse"

Au Moyen Age, les clercs d’Arpitanie ont décidé d’utiliser des consonnes absentes de l’alphabet latin, soit le X et le Z, quand ils avaient besoin d’indiquer pour les noms propres une prononciation différente de celle du latin. Ces lettres n’étaient pas faites pour être prononcées, mais pour indiquer comment lire le reste du nom. En résumé, le X final ne se prononce pas. Le Z final non plus, mais en plus il efface en partie la voyelle qui le précède. Ce que j’ai toujours prononcé La Clusa(z), par exemple, devrait ainsi se prononcer "La Cluse".

Et pour la place Saint-Mar(c), c’est le même phénomène ? Eh non ! Rien à voir ! Le prénom Marc vient de l’adjectif latin marticus, raccourci plus tard en marcus, qui signifie "consacré au dieu Mars". Par ce phénomène, que vous commencez à connaître car il en est souvent question dans le Bonbon sur la langue, l’usage a… usé la fin du mot, et en français, on a eu tôt fait de le prononcer "mar". C’est exactement le même phénomène qui s’est produit avec le porcus latin, qui a donné notre porc, avec son C final qui lui non plus ne se prononce pas. Le nom de la place Saint-Marc s’est donc figé dans l’usage avec cette prononciation ancienne du prénom… Mais pourquoi prononce-t-on le C de Marc aujourd’hui, en dehors de cet usage ?



Eh bien, plus tard, les Français… ont appris à lire ! Et ils ont lu le C de Marc… et ils ont cru qu’il fallait le prononcer (tout en s’abstenant de le faire, d’ailleurs, pour le marc de raisin et le marc de café, qui s’écrivent exactement pareil) ! Et voilà comment on se retrouve avec de jolies curiosités à raconter dans les Bonbons sur la langue !

