Aujourd’hui, amis des mots, nous allons parler de "tel". Le problème, ici, comme souvent, c’est l’accord, bien sûr. Encore un petit mot de rien du tout, trois lettres banales, T.E.L., qui font des croche-pattes orthographiques à tout le monde. C’est Anne, de Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, qui me demande d’en parler, et comme elle me dit aussi qu’elle écoute le Bonbon sur la langue avec délectation sur RTL pour le réécouter juste après en replay, je ne pouvais que lui faire cette grâce.

D’ailleurs, Anne, vous dites que vous réécoutez parce que vous avez, "la comprenette peu agile", mais c’est bien normal, au contraire, de réécouter cette chronique sur RTL.fr ou en podcast, si vous voulez assimiler des règles énoncées en trois minutes et à la vitesse (oui, j’en suis consciente, mais je n’ai que trois minutes !) du pic vert tambourinant du bec contre un tronc d’arbre pour en faire sortir les insectes – pic vert qui, au passage, peut s’écrire en deux mots, pic vert, ou en un seul mot et sans C, de manière plus conforme à sa prononciation : pivert, comme l’inénarrable Victor Pivert de Louis de Funès dans Rabbi Jacob.



Telle une parenthèse

L’intérêt d’Anne pour le petit tel a été éveillé par une balade au nouveau magasin de la Samaritaine, à Paris – comme quoi tous les chemins mènent au Bonbon sur la langue. Afin de ne pas s'y perdre, Anne a "pris la plaquette mise à la disposition des visiteurs", dans laquelle le texte concernant le spa lui a "fait boire la tasse", dit-elle. Le spa est conçu "telle une parenthèse dans la frénésie urbaine", est-il écrit : T.E.L.L.E. C’est peut-être ce qui l’a surprise (en dehors du fait qu’il y avait une faute à conçu, qui comportait un E final intempestif… mais ce n’est pas le sujet du jour).

"Un spa telle une parenthèse" : ici tel s’accorde bien non avec le spa (au masculin) mais avec la parenthèse (au féminin). On peut juger que c’est contre-intuitif, mais c’est ainsi : tel s’accorde avec le nom (ou le pronom) qui le suit. En revanche, attention : tel que s’accorde avec le nom qui précède.

Des exemples ? Avec plaisir. On peut dire "Il y a des gens, telle ma sœur, qui boivent trop de coca", TELLE, accordé au féminin singulier avec ce qui suit, c’est-à-dire ma sœur. Mais on peut tout aussi bien dire : "Il y a des gens, tels que ma sœur, qui boivent trop de coca". Et là, comme il est suivi de que, tel s’accorde au masculin pluriel, TELS, avec les gens, le nom qui est situé avant lui.

En somme, c’est simple : tel s’accorde avec ce qui suit, tel que avec ce qui précède…

Ah, et si vous voulez parler d’autres blagounettes du français, je vous attends ce samedi matin, de 11 heures à midi, à la librairie Points communs, métro Villejuif-Paul-Vaillant-Couturier.

