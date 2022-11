Pourquoi le chrysanthème est-il devenu la fleur de la Toussaint ?

Le 1er novembre, c'est l’occasion d’aller fleurir les tombes de nos chers disparus. Pour cette occasion, Florian Gazin explique pourquoi le chrysanthème est devenu la fleur de la Toussaint.

En fait, tout a commencé en 1919. On va célébrer le premier anniversaire de l’armistice de 14-18 et Georges Clemenceau demande aux Français de déposer des fleurs sur les tombes des soldats morts au combat. Sauf qu’il est marrant le Tigre parce que c’est pas simple !

Parce qu’en 1919, y avait encore des saisons ma bonne dame ! Va trouver une fleur en pleine floraison au mois de novembre et qui soit suffisamment costaude pour résister au froid voire au gel ! Et qui en plus demande pas trop d’entretien parce qu’on va pas non plus au cimetière tous les quatre matins ! Une seule fleur colle à ce cahier des charges : le chrysanthème, une fleur à pompon souvent jaune d’où son nom puisqu’en grec "krusos" veut dire "or" et "anthos" "fleur.

Elle existe depuis plus de 2.500 ans en Asie mais n’est arrivée en France qu’en 1789. Pile

au bon moment puisqu’il y en a eu des morts avec la guillotine. Même si à cette époque, sur les tombes, on met des bougies, pas des fleurs…

Comment elle s’est retrouvée à devenir la star de la Toussaint ?

Star c’est le cas de le dire ! 90% de la vente des fleurs à cette période de l’année, c’est du chrysanthème. Et 9 fois sur 10 c’est pour aller direction cimetière. Car y a eu glissement de calendrier du fait de la proximité entre le 11 novembre et le 2 novembre, la fête des morts.

C’est pas à la Toussaint qu’on devrait aller sur les tombes mais le 2 ! Le 1 er on fête

tous les saints ! Sauf que comme le 1 est férié et pas le 2, eh ben on y va le 1…le défunt a priori risque pas de nous le reprocher…

