Pourquoi la première perdante du Monopoly a été sa créatrice ?

Le Monopoly est sans doute le jeu de plateau le plus connu du monde et pourtant, il n’avait pas vocation à distraire ! À l'origine, ce jeu, qui fait l’apologie du capitalisme, a été créé pour le contraire : le dénoncer. L’histoire du Monopoly débute quand une secrétaire sténographe nommée Elizabeth Magie invente The Landlorsd’s Game, "le jeu du propriétaire foncier" en français, pour dénoncer les abus capitalistes de l’époque.

La version de cette progressiste américaine n’a rien n’avoir avec le jeu que l’on connaît aujourd’hui. Inspirée par ses convictions politiques, Elizabeth Magie décide d’en faire un jeu à double visage. Elle crée une version "capitaliste", et une autre version "antimonopolistique". Si la version capitaliste est plus ou moins celle que l’on connaît aujourd’hui, la version antimonopolistique permet à tous les joueurs de s’enrichir via un pot commun. Le jeu finit par gagner en popularité et tape dans l’œil de Charles Darrow.

Même si Elizabeth Magie a fait breveter The Landlorsd’s Games en 1904, il décide de présenter une autre version du jeu à l’éditeur Parker Brothers. C’est ainsi qu’en 1935, sa version baptisée Monopoly voit le jour. Darrow n’a conservé que la version capitaliste du jeu de la jeune femme dont bien-sûr, il a omis de citer le nom. Parker Brothers aurait tout de même fini par racheter les droits à Elizabeth Magie pour la modique somme de… 500 $ ! Un prix dérisoire puisque le Monopoly s’est vendu depuis à plus de 300 millions d’exemplaires dans le monde depuis. Charles Darrow, lui, est devenu le premier créateur de jeu millionnaire de l’histoire. Quand on pense qu’au moment où il a découvert et piqué le jeu d’Elizabeth Magie, il était au chômage, on se dit que la vie est comme une partie de Monopoly parfois : injuste !

