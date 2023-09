Pourquoi la note la plus importante de Kylian Mbappé ne concerne pas ses performances sur le terrain ?

Il n’y a pas de match du PSG ce vendredi, ni de l’Équipe de France, pas de cérémonie non plus et pourtant il s'agit du jour le plus important de l’année pour Kylian Mbappé. C'est un jour qu’il attend comme tous les ans avec fébrilité et excitation. Car c’est aujourd’hui que sort la cuvée annuelle du jeu vidéo de foot de référence, FC24, nouveau nom du mythique jeu FIFA créé en 1993. En 30 ans, la licence a dégagé plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Aujourd'hui, les footballeurs veulent connaître deux choses : le salaire des autres joueurs et leur note sur FIFA. Dans les deux cas, il s'agit de savoir si les leurs sont meilleurs que ceux des autres. Cette année sur FC24, ex-FIFA, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du jeu. Une note générale de 91 sur 100. Devant Alexia Putellas Ballon d’or féminine en 2021, car oui les filles sont présentes, et Erling Haaland, buteur de Manchester City. Messi est 6e meilleure note, ça baisse, et Cristiano Ronaldo…95e.

Une bonne note dans le jeu est une question de prestige. Quand elle n'est pas bonne, certains l'ont mauvaise. Olivier Giroud en découvrant il y a 3 ans qu’il avait seulement 39 sur 100 en vitesse, un des critères pour obtenir la note globale, a déclaré : "Même mon fils est plus rapide que moi". En 2018, les supporters de Liverpool étaient fous de colère en découvrant que Mohamed Salah, élu meilleur joueur de la saison en Angleterre, avait seulement une note de 88 sur 100, ils ont menacé d’annuler leur commande du jeu et même carrément de le boycotter.

Derrière cette notation se cache une véritable usine à gaz. Il y a une quarantaine de personnes chargées à longueur d’année de traiter les données statistiques des 17.000 joueurs et joueuses du jeu et des 700 équipes présentes. Des données récoltées par une centaine de salariés qui suivent tous les matchs. Et pour les épauler, des milliers de bénévoles basés un peu partout dans le monde. Une cinquantaine d’entre eux par exemple suit au quotidien pour le jeu les 4 clubs pros de Bretagne dont Rennes et Brest, l’actuel leader de Ligue 1.

La meilleure note de l'histoire date de 2004, un score de 98 pour Ronaldo, le Brésilien. Mbappé qui veut battre tous les records possibles et imaginables, en a donc un gros à battre : faire mieux, décrocher un jour un 99 sur 100.

