Pourquoi une faute d'orthographe a donné naissance à Google ?

C’est un anniversaire qui nous concerne toutes et tous vu la place qu’il a pris dans notre quotidien. Le site le plus visité au monde, Google, a fêté ses 25 ans mercredi 27 septembre mais peu savent qu'une faute d’orthographe est à l'origine de la naissance du célèbre moteur de recherche.

En 1996, deux étudiants américains de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, planchent sur un moteur de recherche Internet pour accéder rapidement aux pages les plus pertinentes sur n’importe quel sujet. Comme il y en a déjà près de 10 millions à l’époque, c’est une riche idée.

Comme nom à donner à leur moteur de recherche, ils choisissent BackRub ("massage de dos" en français ndlr). Alors que leur technologie commence à gagner en popularité, Larry Page et Sergey Brin se disent qu’il faut vraiment lui trouver un nom plus sérieux.



"Google" aurait dû s'appeler "Gogol"

Lors de discussions avec d’autres étudiants, l’un d’entre eux, Sean Anderson, a une idée qui les séduit. Il propose "Gogolplex" comme nom, que Larry Page envisage de réduire à "Gogol", un mot qui désigne le chiffre "un" suivi de cent zéros. Ce chiffre a été inventé en 1938 par un mathématicien, Edward Kasner.

Larry Page demande donc à Sean Anderson de vérifier si le nom de domaine "Googol.com" est disponible pour vite le réserver. Sauf que Sean est plus fort en maths qu’en orthographe et en s'emmêlant les pinceaux, il écrit "Google" au lieu de "Googol".

Après avoir vérifié que ce nom de domaine était bien disponible, le site le plus utilisé du monde est officiellement enregistré quelques heures plus tard. Aujourd’hui Google c’est 8 milliards et demi de recherches par jour.