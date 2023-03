Quand la Barbie débarque dans les coffres à jouets des petites Françaises

Le succès de la poupée Barbie est tel qu'en 1989, il y a plus de Barbie dans les foyers français que de brosses à dents. Trente ans plus tôt, la poupée-mannequin de la marque Mattel conquiert le cœur des petites américaines et en 1963 donc, la Barbie arrive en France !

La Barbie débarque au Salon du Jouet. Dans l'édition de 1964, on y voit défiler une Barbie blonde en robe de mariée et voile, des Barbie brunes en manteau chic ou petite robe blanche.

Aux habituels jeux en bois, en porcelaine ou encore en papier mâché, on peut ajouter désormais les trains électriques, les jouets mécaniques ... et la Barbie, qui dans tout ça, tire son épingle du jeu !

Cette poupée aux dimensions irréelles n’est pas un poupon, mais une poupée adulte, maquillée et bien habillée Ça pourrait expliquer son succès, selon Janine Perrimond, journaliste à RTL : "Avec les autres poupées, on joue à faire comme si on était une Maman. Avec Barbie, on s'amuse à être une jeune fille".

Avec Barbie, on s'amuse à être une jeune femme qui mène la vie dont rêvent probablement les enfants d'aujourd'hui. Janine Perrimond sur RTL (1989)

La Barbie est la cible de nombreuses critiques, notamment féministes : très souvent blanche, trop mince, blonde ou encore riche. Alors, Barbie s’adapte.

Le journaliste Philippe Antoine explique sur RTL que les nouvelles Barbie ont la taille moins mince car les petites filles s'affamaient pour lui ressembler.

Des dizaines de métiers, plus d’un milliard de tenues : Barbie suit les époques, de la baba cool à la militaire à la veille de la Guerre du Golfe.

Certains y voient au contraire une poupée indépendante, qui fait ce qu’elle veut. Plus d’un milliard de ces poupées s’est vendu à travers le monde.

