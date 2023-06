Pourquoi Haendel est le musicien classique préféré des footballeurs ?

La finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l’Inter Milan se tiendra, samedi 10 juin et si les footballeurs sont plus Booba qu’opéra et que, pour eux, Beethoven est un film avec un Saint Bernard, ils apprécient Haendel. George Friedrich de son prénom est celui qui a composé God save the king . Et ce n’est pas sa seule musique royale.

Il a aussi composé Zadok the Priest, la musique jouée depuis 1727 lors du couronnement des monarques d’Angleterre et qui a résonné durant le couronnement de Charles III. Mais on le joue aussi tous les ans pour un autre couronnement. Tout commence en 1992 avec Tony Britten, un compositeur anglais spécialiste des génériques télé, qui reçoit un coup de fil de son agent. Il a une proposition dingue à lui faire : créer un hymne qui va être joué sans l’Europe entière.

Il n’a que quelques mois pour le réaliser et a pour seule consigne : un "hymne, solennel, prestigieux et surtout chanté". Pressé par le temps, Tony Britten décide de s’inspirer du fameux Zadok the Priest de Haendel. Tony Britten pompe l’introduction de Haendel et écrit de nouvelles paroles qui ne disent pas "Longue vie au roi" mais "Ce sont les meilleures équipes, les grandes équipes, une grande réunion, ce sont les meilleurs". Et le résultat est joué pour la première fois le 25 novembre 1992.

C’est l’hymne de la Ligue des Champions ! Le Saint Graal de tous les footballeurs. Hymne qui retentira donc au stade olympique Atatürk d’Istanbul samedi soir. Elle est l’une des musiques les plus célèbres au monde et une étude de l’UEFA a montré que 98% des Européens la connaissaient et la reconnaissaient.

Il faut dire qu’elle donne la chair de poule à ceux qui regardent la Ligue des Champions, à ceux qui la jouent et même à ceux qui la gagne. Comme Zinedine Zidane, vainqueur 1 fois comme joueur et 3 comme entraîneur. Marrant d’ailleurs que l’hymne du couronnement du roi Charles III ait servi pour cette Ligue des Champions dont le trophée lui ressemble puisqu’on le surnomme La Coupe aux grandes oreilles.

