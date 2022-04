Pourquoi l’eau peut être aussi dangereuse que l’alcool pour notre santé

C'’est une histoire de quantité. On nous rabâche souvent que c’est important de s’hydrater régulièrement. C’est vrai, notre organisme est composé à 2/3 d’eau qui assure de nombreuses fonctions vitales. Et naturellement, nous en brûlons, 2,5 litres par jour. Or c’est avéré, si nous perdons plus de 15% de notre poids en eau, nous sommes en danger de mort, mais nous le sommes aussi si nous en buvons trop !

On appelle ça l’hyponatrémie, une surhydratation dont les conséquences peuvent être terribles. Il y a d’ailleurs déjà eu des décès de coureurs qui avaient trop bu d’un coup après des marathons. Pourquoi ? Car dans ce cas, nos reins n’éliminent plus l’eau assez vite et les sels minéraux dont notre corps a besoin sont dilués.

La conséquence, c’est que ce surplus d’eau s’infiltre dans les cellules du système nerveux. Et là notre cerveau, telle une éponge, se met à l’absorber et peut entrainer la formation d’un œdème cérébral qui peut conduire au coma et donc au décès.

Voilà pourquoi raisonnablement il vaut mieux éviter d’aller au-delà de 5 litres par jour. 2 litres, de manière espacée, c’est largement suffisant surtout que le reste de notre alimentation, fruits et légumes notamment, nous en amène déjà un litre sans que nous nous en apercevions. De toute façon, si vous buvez trop, votre corps vous enverra des signaux : urine transparente, maux de tête, nausées, gonflement des mains et décoloration des lèvres. Finalement, l’eau, c’est comme l’alcool : avec modération !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.