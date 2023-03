Comment David Hallyday a retrouvé "Le Plus heureux des hommes", une chanson écrite pour Johnny

En 2002, Johnny Hallyday se remet au travail après le triomphe de l'album Sang pour Sang (plus d’1 million d’exemplaires vendus), composé par David trois ans auparavant. Il demande alors à son fils de lui écrire d'autres chansons.

David compose notamment un titre intitulé Le Plus heureux des hommes. Le projet de cette nouvelle collaboration père-fils ne verra finalement pas le jour. Vingt et un an sont passés. David Hallyday a enregistré ce morceau resté inédit jusqu’ici. Il signe la musique et le texte est du duo Lionel Florence-Patrice Guirao.



Le Plus heureux des hommes figurera sur son nouveau disque attendu le 16 juin 2023. Le chanteur y reprend d’anciens titres : Tu ne m’as pas laissé le temps, Sang pour Sang ou encore Mirador.

Cette chanson était en sommeil sur un disque dur David Hallyday

"Cette chanson était en sommeil sur un disque dur que j’ai retrouvé il y a huit ou neuf mois lors d’un déménagement, confie David Hallyday à RTL. Il y avait un carton sur lequel était marqué 'David Studio'. Et comme j’avais au moins 15 vies dans mon grenier, il fallait que je fasse un tri. Il y avait en tout cinq chansons destinées à mon père en 2002 (…) Et parmi ces chansons, il y en avait deux qui étaient très fortes, et j’ai décidé d’en faire vivre une sur mon nouvel album."



David Hallyday avait "complètement oublié" ce titre. "Il y avait un thème, mais pas de texte, explique le musicien. Cette chanson, c'est l’histoire d’un homme qui perd la foi, qui ne croit plus en rien, plus en lui, plus en l’amour, plus en l’amitié... Et qui par le biais d’une personne, avec le temps, retrouve comme l’a dit un artiste 'l’envie d’aimer', de revivre tout simplement."



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info