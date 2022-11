Pourquoi le trajet retour nous semble moins long que le trajet aller ?

On l’a tous et toutes déjà ressenti quand on part en vacances. Le trajet aller nous semble interminable alors que celui du retour passe en un éclair. Ce qui peut paraître paradoxal vu qu’on est pressé d’arriver en vacances, beaucoup moins de rentrer chez nous. Mais il y a une raison à ça et c’est notre mémoire qui nous joue des tours

C’est la conclusion à laquelle sont arrivés des chercheurs japonais lors d’une expérience. Ils ont pris 2 groupes de 10 hommes à qui ils ont montré deux vidéos différentes. Elles faisaient 26 minutes chacune et étaient réalisées à partir d'images captées par une caméra accrochée à la poitrine d’un marcheur.

Le premier groupe a regardé un aller-retour effectué sur une même route. Tandis que l’autre a suivi la vidéo de deux trajets complètement distincts sur des routes différentes. Pour connaître leur perception du temps, chacun devait faire signe quand il estimait que 3 minutes s’étaient écoulées. Bien sûr ils n’avaient ni montre, ni portable. Le résultat c’est que les deux groupes levaient la main à peu près en même temps.

En revanche, et c’est là que la mémoire entre en jeu, quand ils ont dû répondre à un questionnaire pour évaluer le temps qu’ils pensaient avoir passé à regarder les vidéos, là surprise ! Tous les participants qui avaient regardé la première vidéo du piéton parcourant un trajet aller-retour ont trouvé que le chemin du retour était plus court que l’aller. Concrètement, cela veut dire qu’une fois le trajet terminé, la mémoire crée le souvenir que le trajet retour était bien plus court. Sans doute parce que c’est tellement pénible de rentrer qu’il veut abréger nos souffrances. C'est une forme de conditionnement. Mais pour ressentir cet effet, vous devez d’abord savoir que vous allez faire un aller puis un retour !

