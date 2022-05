Animaux : pourquoi il ne vaut mieux pas aller en soirée avec un hamster

C’est à cause d’une découverte faite par des chercheurs d’une université en Alaska qui étudiaient les mœurs des hamsters à l’état sauvage. Ils ont remarqué que, tout au long de l’année, les petits rongeurs faisaient des provisions de fruits qu’ils stockaient dans leur terrier pour tenir pendant l’hiver. Fruits qui, en fermentant, deviennent comme de véritables petits shots d’alcool, et les hamsters adorent ça.

Les chercheurs ont alors voulu mesurer cette consommation sans modération. Et là, ils ont découvert que ces petites bestioles ingurgitent 18 grammes d’alcool par kilogramme de poids. Rapporté à un être humain, ça revient à boire un litre et demi d’un alcool fort, par exemple, celui avec lequel les scientifiques ont mené l’étude, l’Everclear, un alcool de maïs à 95 degrés, du costaud. Pour vérifier ce qu’ils pressentaient, ils en ont d’ailleurs fait boire à des hamsters devenus du coup cobayes. Ils leur ont proposé à boire, soit de l’eau, soit l’alcool.

Ça n’a pas loupé, les hamsters se sont rués sur la picole. Et le plus incroyable, c’est qu’après, on leur a fait faire un éthylotest. Sur une échelle de 0 à 4, 0, c’est impeccable, ils ne vacillent pas, et 4, là je tombe à la renverse, pompette, et je ne me relève pas, les hamsters n’ont pas dépassé 0,5 ! Comment font-ils pour tenir ? Leur foie est hyper efficace pour filtrer l’alcool, ce qui fait qu’une toute petite partie seulement finit dans leur sang.

Ce qui explique que, si vous essayez de plier un hamster en soirée, vous risquez d’avoir une très mauvaise surprise : vous serez bourré bien avant lui !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

