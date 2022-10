Pourquoi faut-il espérer que Joe Biden ne joue pas au football ?

Le "football" en question c’est en fait le petit surnom de la mallette nucléaire américaine. Et on n'a pas trop envie qu’il joue à ça Joe Biden en plein guerre d'Ukraine. Et pourquoi elle porte ce nom cette mallette nucléaire ?

Ce n'est pas parce qu’elle est en forme de ballon, mais parce que le tout premier plan de frappe nucléaire américain avait pour nom de code "drop kick", un terme de football américain qui correspond à notre drop en rugby : un coup de pied décisif entre les poteaux !

C'est une mallette en cuir noir intérieur aluminium de 20 kilos de chez Zero Halliburton, marque qui a servi à Neil Armstrong pour ramener des pierres de la Lune. Elle ressemble à celle d’Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine qui, elle, s’appelle Tcheget, du nom d’une montagne russe. Et je parle pas de grand huit même si c’est aussi une façon de s’envoyer en l’air. Sauf que ce manège-là, on le prend qu’une fois.

Plusieurs présidents ont égaré la mallette

Et y a quoi dans cette mallette ? Dans celle Joe Biden, il y a un biscuit… Le biscuit en question c’est le surnom du code nucléaire. Qui à l’origine lorsque Kennedy a créé cette mallette en 1962 était composé de huit chiffres. Sauf que c’était huit zéros ! On dirait le code secret de ma mère pour sa carte bleue.

À l’époque, le plus important c’était que ce soit facile à s’en souvenir. Heureusement depuis c’est un peu plus complexe. Parce qu’évidemment des présidents tête en l’air l’ont déjà égaré. Jimmy Carter, comme François Mitterrand chez nous, l’avait oublié dans une veste partie chez le teinturier. Ronald Reagan, lui, après son attentat en 1981, le code, on l’a retrouvé à l’hôpital dans une de ses chaussures en salle d’opération.

Le mieux, c’est Bill Clinton qui l’attachait avec un élastique à ses cartes de crédit. Et qui l’aurait paumé pendant plusieurs mois. À sa décharge, si je puis dire, c’était en pleine affaire Monica Lewinsky. Et le président avait la tête ailleurs.

