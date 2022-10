États-Unis : Joe Biden réclame la démission d'élus démocrates accusés de racisme

Lors d’une conférence de presse organisée mardi 11 octobre à Washington, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a évoqué la récente polémique visant trois membres du conseil municipal de Los Angeles. Dans un enregistrement publié quelques jours plus tôt par nos confrères du Los Angeles Times, on entend ces élus démocrates d’origines hispaniques avoir des propos racistes.

"Le président Joe Biden est satisfait de voir que l'une des participantes à cette conversation a démissionné. (...) Il estime qu'ils devraient tous démissionner", a notamment affirmé Karine Jean-Pierre, avant de rappeler que les termes utilisés dans cette discussion étaient "inacceptables et épouvantables".

L’enregistrement, qui remonte à plusieurs mois, implique la présidente du conseil municipal de la ville, Nury Martinez, ainsi que deux autres membres, Kevin de León et Gil Cedillo. Dans cette conversation, elle s’épanche sur les immigrés mexicains de l'État d'Oaxaca, qu'elle trouve "tellement moches", et évoque un autre membre du conseil, Mike Bonin, qu’elle accuse d'utiliser son fils noir comme un "accessoire" et qu’elle compare à un "petit singe".

Depuis la parution de cette discussion, de nombreuses manifestations ont eu lieu à Los Angeles pour appeler à la démission des trois élus impliqués.

