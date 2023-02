Le séisme en Turquie et en Syrie est considéré comme puissant sur l'échelle de Richter

L’actualité récente est marquée par ce terrible tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Néanmoins, pourquoi Richter mérite d’être aussi connu que son échelle ? Cette dernière mesure l’intensité d’un tremblement de terre grâce à un savant logarithme. Ce qu’on appelle la magnitude, c’est-à-dire l’énergie dégagée par un séisme. 7,8 sur 10 pour le séisme principal qui a touché la Turquie et la Syrie.

Pour vous donner un ordre d’idée de ce que ça représente, la bombe atomique à Hiroshima, cela équivaut à une magnitude 5. Jusqu’à 3, on ne ressent quasiment rien et d’ailleurs chaque année, il y a des millions de tremblements de terre un peu partout. On a calculé que l’énergie qu’ils dégagent équivaut à 450 milliards de mégawatts/ heure, soit à peu près la consommation annuelle des États-Unis.

C’est en 1935 que Richter a fait cette invention. Par ailleurs, il faudrait appeler ça l’échelle de Richter-Gutenberg puisqu’ils ont été deux à l’inventer, Charles Francis Richter donc et Beno Gutenberg. Mais comme ce dernier ne voulait rien à voir à faire avec les journalistes ou le public, il a dit à Richter "vas-y, prends là toi l’échelle !".

Un bon client pour la presse

C’était un personnage à l’opposé de l’image qu’on se fait du savant qui passe sa vie dans son labo. Au départ, les séismes, ce n'était pas du tout son délire. Enfant, il voulait être chimiste, mais à force de jouer avec des produits toxiques, ses mains abimées ont fini par être prise par des tremblements. Il parlait 7 langues, connaissait par cœur les noms latins de toutes les plantes du jardin botanique de Los Angeles qui fait quand même 72 hectares. Il adorait aussi aller dans les bois pour écrire des poèmes. Mais nu.

Ce fut ainsi l’un des tout premiers Américains naturistes dans les années 30. Excentrique, il lui arrivait de mettre deux cravates pour aller bosser et surtout, paradoxal pour quelqu’un qui s’intéressait aux entrailles de la Terre, sa passion, c'était l’espace. C’est pour ça qu’à 66 ans, il est tombé fou amoureux de Star Trek. Il connaissait l’intégrale des épisodes par cœur et avait des cahiers de notes minutieuses sur chacun d’entre eux.

On continue dans les journaux à parler d’échelle de Richter alors que cela fait plus de 50 ans que les sismologues utilisent d’autres échelles de mesure plus adaptées, car depuis 1935, les technologies ont évolué.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info