Pourquoi en France les voitures roulent à droite alors que les trains roulent à gauche ?

Une voiture et un train se croisent.

En ce jour de grève, beaucoup d’usagers vont troquer leur train contre leur véhicule. Et vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais chez nous, les voitures et les trains ne roulent pas du même côté. Quand ils roulent évidemment… spéciale dédicace à la CGT. Mais alors, pourquoi ?

Le sens de circulation nous viendrait de l’Antiquité. À cette époque, les hommes portent leur épée côté gauche parce que c’est plus facile de la dégainer pour un droitier, population majoritaire. Sauf que problème : lorsqu’ils se croisent, leurs armes se retrouvent forcément du même côté.

Et si elles s’entrechoquent par accident, ce geste peut être pris pour une provocation et finir en duel ! Mourir parce qu’on a tapé accidentellement dans l’épée de quelqu’un, avouez que c’est ballot. Une solution toute simple a alors été trouvée : circuler à gauche pour se croiser sur la droite, du côté où il n’y a pas d’épée. Et cela va durer comme ça jusqu’au XVIIIᵉ siècle.

Une tradition qui remonte à Napoléon

C'est à ce moment qu’entre en jeu Napoléon ! Comme la règle sur les champs de bataille était depuis toujours d’attaquer par le flanc gauche, le sens de circulation, lui, en fin stratège, a l’idée géniale d’entraîner ses troupes à attaquer par l’autre côté. Pour créer un effet de surprise. Ce qui lui aurait permis de gagner plusieurs batailles.

Aussi, une fois installé dans les pays conquis comme l’Italie, l’Espagne ou la Prusse, une partie de l’Allemagne, Napoléon leur imposait de circuler à droite. Et comme il n’a pas vaincu les Anglais, eux, ont conservé leur tradition de rouler à gauche…

Ce qui nous amène aux trains, qui, eux, roulent donc à gauche. La raison est simple : les ingénieurs de la première ligne ferroviaire ouverte en 1827 entre Saint-Étienne et Andrézieux s’étaient inspirés des Britanniques, pionniers en la matière. Mais cette fois, la raison n’était pas une histoire d’épée !

En réalité, vu que l’on conduisait en majorité de la main droite, on sortait la tête à gauche. Comme Jean Gabin dans La Bête Humaine. Du coup, rouler à gauche évitait, en sortant la tête du même côté quand on croisait un train, de se le prendre en pleine face, ce qui, somme toute - je n’ai jamais essayé - doit être assez douloureux…

