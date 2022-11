Pourquoi Brive est-elle "la Gaillarde" ?

Mon passage en Corrèze, pour la Foire du livre de Brive, le week-end dernier, m’a donné envie d’y retourner, mais aussi quantité d’occasions de m’émerveiller, des paysages bucoliques et des délices gastronomiques mais encore plus (on ne se refait pas !) des mots du coin.

Tout a commencé dans le train du cholestérol, comme on surnomme celui qui amène les participants de la foire depuis Paris en les gavant de spécialités locales. Un voyageur, près de moi, s’est demandé tout haut ce que pouvait être cette “Gaillarde” de Brive. En effet, le nom complet de la ville, c’est Brive-la-Gaillarde ! Un joli nom, rendu célèbre par la fameuse chanson de Georges Brassens où l’on se crêpe le chignon au marché de Brive-la-Gaillarde à propos de bottes d’oignons.

Il reste assez peu de traces en français de la langue que parlaient “nos ancêtres les Gaulois”, qui a été en grande partie effacée par le latin des invasions romaines. Or, il se trouve que Brive-la-Gaillarde, c’est du gaulois pur beurre. On croit souvent que les Gaulois doivent leur nom au latin gallus, “le coq”, sobriquet peu flatteur qui leur aurait été attribué par les Romains. Sauf que non. Gaulois vient de Gallia, la Gaule, de “gal”, qui veut dire “vaillance, vigueur” et qui a donné en français actuel le mot gaillard.

En somme, Brive-la-Gaillarde, c’est “Brive la vaillante”, un nom qui lui vient de son enceinte : la ville est gaillarde, parce qu’elle est fortifiée. Quant au mot Brive, il vient de briva, le pont, en langue gauloise (il y a pas mal de communes en France appelées Brive avec ou sans S final, ou Brève, parce qu’elles sont bâties autour d’un pont). C’est à Brive que la voie romaine de Lyon à Bordeaux franchissait cette rivière, la Corrèze… qui a donné son nom au département.

Du porc... à la porcelaine

Un peu avant Brive, en venant de Paris, on passe par Limoges, qui a donné un verbe à notre langue : limoger. Limoger c’est destituer quelqu’un, en principe un fonctionnaire ou un grand personnage. A l’origine, explique le Dictionnaire historique de la langue française, c’est un terme de l’argot militaire, parce que c’est à Limoges que le général Joffre assigna à résidence les officiers d’état-major qu’il avait relevés de leurs fonctions au début de la guerre de 1914.

Très étonnante aussi, l’origine de la porcelaine, pour laquelle Limoges est célèbre. Dans porcelaine, on retrouve… le mot porc : porcelaine vient de porcella, qui est une truie en latin ! La céramique de la jolie vaisselle tient son nom d’un coquillage, la porcelaine, celui que l’on porte à l’oreille pour y entendre la mer, ainsi nommé par les Romains parce qu’il leur rappelait… la vulve d’une truie. Eh oui. Bon appétit quand même car, dans le Limousin, quoi qu’il en soit, tout ça se finit en rillettes !

