Pourquoi avons-nous des cernes sous les yeux quand nous sommes fatigués ?

Quand on a eu une courte nuit, on peut se réveiller avec des demi-cercles plus ou moins sombres sous les yeux, qui peuvent nous faire ressembler à un panda. C’est ce manque de sommeil qui est justement le point de départ de ce phénomène. Quand on est fatigué ou stressé, la circulation sanguine autour de l’œil ralentit. L’organisme n’arrive pas non plus à faire circuler comme il faut la lymphe, un liquide biologique qui sert à nettoyer notre corps. Le sang fait alors gonfler sous vos yeux des petits vaisseaux très fins, qui se trouvent dans ce qu’on appelle la vallée des larmes – entre les pommettes et les ailes du nez, là où coulent vos larmes, d’où son nom, dans des moments de fortes émotions.



Ces petits vaisseaux vont alors grossir et comme ils se situent sur une partie de notre corps où la peau est 4 fois plus fine qu’ailleurs, on va rapidement observer que le dessous de l’œil s’assombrit. Ce phénomène s’appelle l’hyperpigmentation périorbitaire. Mais la fatigue n’est pas la seule cause de vos cernes, il y a aussi les allergies, le tabac, l’alcool, le stress, une alimentation trop riche en sel, ce qui favorise la rétention d’eau, ou encore passer trop de temps sur des écrans. Autant dire que vous êtes cernés par les risques d’avoir des cernes.

Et puis il y a une dernière cause mais celle-ci on n’y peut rien, c’est le vieillissement. Qui rend la peau plus fine, moins élastique car elle produit moins de collagène. Et là où y a du collagène, y a du plaisir de ne pas avoir de cernes !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info