Pourquoi appeler son animal avec la lettre de l'année ?

Cela remonte à 1885 où, à cette époque, la Société Centrale Canine crée le LOF, le Livres des Origines Françaises, une sorte de registre d’état civil, pour garantir qu’un chien est de race. Ce qui lui permet d’être vendu plus cher qu’un chien croisé ou un bâtard.

Sauf que comme les éleveurs et les acheteurs ne sont pas obligés d’y inscrire leur animal dès sa naissance, cela tourne vite au cauchemar. Ce registre est un foutoir où aucune chronologie de date de naissance n’est respectée. Donc en 1926, la Société Centrale Canine sort les griffes.

Elle met en place un système de lettrage qui impose que tous les chiens nés dans la même année doivent porter un nom commençant par la lettre choisie par l’année en cours. Pratique pour savoir très vite l’âge d’un chien. Et en 1926, pour commencer, on impose donc naturellement le A, puis le B pour 1927 et ainsi de suite. Sauf le Z, car on estime que c’est trop compliqué de trouver des noms commençant par cette lettre. À l’époque, quasiment tous les chiens s’appelaient Zorro. Depuis, on a supprimé aussi pour les mêmes raisons le K, le Q, le W, le X et le Y.

Et idem si vous prenez un chat ou une vache puisque depuis 1973, les miaou et les meuh sont soumis à la même règle que les woof woof ! Si vous cherchez un nom pour votre chien : choisissez le court, car quand vous l’appellerez, il n’entendra vraiment que les deux premières syllabes et un nom qui se termine par une voyelle, car il a été prouvé qu’ils sont plus efficaces pour attirer son attention.

