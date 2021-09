Biodiversité : quelles sont les espèces d'animaux menacées ?

Ce vendredi 3 septembre, Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi du congrès mondial pour la nature à Marseille, qui doit permettre d'alerter au sujet de la biodiversité. Au total, près de 160 pays sont réunis pendant 11 jours avec au programme, des négociations et prises de mesures afin d'éviter une sixième extinction des espèces.

RTL vous partageait vendredi ce chiffre édifiant : en 50 ans, l'homme a réussi a faire disparaître de la planète les deux tiers des populations d'animaux vertébrés. Ce samedi 4 septembre, les chiffres mis en lumière par l'Union internationale de conservation de la nature sont encore moins réjouissants.

Près de 30% des espèces étudiées dans la "Liste rouge" de l'UICN sont "menacées". Au total, la dernière édition de ce véritable baromètre de l'état du vivant sur notre planète répertorie 138.374 espèces, dont 38.543 sont classées dans les différentes catégories "menacée". Soit quelques 28%.

Le dragon de Komodo sur la selette

Parmi les espèces emblématiques, les dragons de Komodo, plus grand lézard au monde, ont vu leur statut passer de "vulnérable", plus basse des catégories menacées, à "en danger". Quelques milliers de spécimens vivent sur un groupe d'îles indonésiennes dont une partie est couverte par un parc national. Les conditions de vie de ces géants qui mesurent jusqu'à trois mètres de long pour 90 kilos sont ainsi menacées à la fois par le réchauffement et l'activité humaine.

"La hausse des températures et donc du niveau de la mer devrait réduire leur habitat d'au moins 30% dans les 45 prochaines années", prévient l'UICN. Et si les dragons présents dans le parc national sont "bien protégés", ceux à l'extérieur "sont menacés d'une perte importante de leur habitat en raison des activités humaines".

De nombreux requins menacés

Autres victimes des hommes, les requins et raies, dont une réévaluation globale a montré que 37% des 1.200 espèces étudiées sont désormais menacées. Toutes les espèces ainsi classées font face à la surpêche, 31% sont également confrontées à la dégradation ou la perte d'habitat et 10% à des conséquences du changement climatique, selon l'UICN.

A contrario, l'UICN se félicite de voir "quatre espèces de thon pêchées commercialement en voie de récupération grâce à la mise en oeuvre de quotas régionaux," élaborés par des organisations spécifiques. Sur les sept espèces les plus pêchées, ces quatre ont ainsi vu leur classement redescendre dans la liste.

Le thon rouge de l'Atlantique a même effectué un redressement spectaculaire, passant directement de "en danger" à "préoccupation mineure", trois catégories en dessous. Mais l'organisation prévient "qu'en dépit d'une amélioration globale, de nombreux stocks régionaux de thon restent appauvris".