Pourquoi a-t-on inventé le mot "plouc" ?

Déjà, le mot "plouc" vient d'une région particulière et ça remonte à la fin du 19e siècle. Avec l'ouverture d'une ligne de chemin de fer entre la Bretagne et Paris, plus de 200.000 paysans Armoricains débarquent ainsi dans l'Ouest parisien.

Ils espèrent trouver du travail et des conditions de vie meilleures dans la capitale, ce qui explique la présence de dix crêperies au mètre carré du côté de la Gare Montparnasse. C'était une invasion de galettes de sarrasin.

Ces Bretons avaient un accent assez prononcé que les Parisiens comprenaient mal. Quand on demandait à ces paysans d'où ils venaient, ils baragouinaient un nom de village qui commençait presque toujours par "Plou", "Plougastel", "Plouézec", j'en passe et des encore "Plou" bizarres ! C'est pour cette raison que les Parisiens, légèrement condescendants, ont surnommé les Bretons, les Plou. Plou qui, vers 1880, s'est transformé en "Plouc" ! Ce que lesdits "plouc" vivaient très mal.

Pour eux, c'était plus qu'une insulte, c'était un blasphème. En vieux breton, "Plou" signifie "paroisse" ! Et le suffixe derrière, c'est le nom du Saint à laquelle elle était dédiée ou la description du lieu qu'elle couvrait. Par extension, un plouc est devenu une personne aux manières un peu rustres. Et pas forcément bretonne. C'est Louis-Ferdinand Céline qui, en utilisant ce terme pour la première fois dans Mort à crédit en 1936, l'a définitivement gravé dans la langue française.



Aujourd'hui, le mot est redevenu hyper tendance dans le monde entier. Précisément en 2020, grâce à la série Netflix Emily in Paris, où ce terme est utilisé justement pour se moquer d'Emily, l'Américaine qui déboule dans le milieu un peu hautain d'une agence de marketing parisienne.

Sur TikTok, les vidéos autour de la "plouc", c'est plus de 18 millions de vues ! Il existe même des tee-shirts "Bonjour la Plouc !" en vente sur internet. Donc franchement, si je vous dis "bonne journée les Ploucs", prenez-le bien ! Et puis on est tous le plouc de quelqu'un de toute façon.

