"Poule mouillée", "poule aux œufs d’or", "coquecigrue"... Quand les plumes s'invitent dans nos expressions

Dimanche dernier, je vous racontais qu’il était de tradition, bien avant qu’on sache en faire de délicieux en chocolat, de s’offrir des œufs de poule pour fêter la venue du printemps. Comme quoi, Homo sapiens et la poule, c’est une vieille histoire… qui naturellement a laissé plein de traces dans nos expressions : des poules, des plumes et des œufs, on en a plein la langue, si j’ose dire.

La preuve avec un délicieux livre pour enfants amis des mots, coédité par Pocket et Le Robert : Quand les P’tites Poules auront des dents. Les P’tites Poules, ce sont les héroïnes d’une série d’albums illustrés de Christian Jolibois et Christian Heinrich. Elles s’amusent cette fois des expressions qui les mettent en vedette.

Quelques exemples ? Il y en a pléthore ! Tenez, Stéphane Carpentier, et toute l’équipe de RTL Matin Week-End, pour prendre l’antenne à 6 heures tapantes, forcément, tout ce monde se couche avec les poules.

Poule mouillée et poule aux œufs d'or

Mais on traite aussi les trouillards de poules mouillées, et celui qui est embarrassé par une situation inattendue est comme une poule qui a trouvé un couteau. Par ailleurs, il est recommandé de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et surtout de ne pas tuer la poule aux œufs d’or, une expression que nous devons à Esope, racontent les P’tites poules, conteur qui vivait il y a 2.500 ans en Grèce, et qui a inspiré les fables de La Fontaine.

Celle de la poule aux œufs d’or est bien triste : un homme a la chance de posséder une poule qui pond chaque jour un œuf en or. Croyant trouver un trésor à l’intérieur, cet imbécile tue le pauvre animal. Il n’y a rien dedans, bien sûr : le trésor, c’était la poule.

J’ai appris dans ce livre que cette vieille expression synonyme de raconter des sornettes, raconter des coquecigrues, est bâtie sur un mot qui fut inventé par Rabelais, auteur au XVIe siècle du fameux Gargantua. Il s’est servi pour cela des noms de trois oiseaux : le coq, la cigogne et la grue. Coque-ci-grue !

Le titre même du livre, bien sûr, Quand les poules auront des dents, c’est une expression, une façon rigolote de dire jamais. Qui d’ailleurs possède des équivalents plus fous les uns que les autres dans toutes les langues. J’ai commis un livre sur les expressions il y a quelques années, intitulé Quand le pou éternuera : c’est la version ukrainienne de Quand les poules auront des dents. En anglais, on dit quand les cochons voleront, en espagnol quand les grenouilles auront des poils ou quand les crapauds danseront le flamenco, en russe, c’est quand l’écrevisse sifflera dans la montagne, et on dit même en bulgare quand le cochon en chaussons jaunes grimpera au poirier et en turc quand le jardin sera plein de canards avec des gâteaux dans les mains.

Et nous, amis des mots, on se retrouve… pas quand les poules auront des dents, mais dès samedi prochain !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info