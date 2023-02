À écouter Orthographe : faut-il écrire côte, cote ou cotte ? 00:03:21

Aujourd’hui, on parle chapeau, amis des mots. Le chapeau, c’est le surnom de l’accent circonflexe, bien sûr. Il y en a un sur le sûr de bien sûr, par exemple, mais pas sur le sur de "sur la route" ou d’"appuie sur le champignon". Bien souvent, comme pour nos deux sûr/sur, l’accent circonflexe est utile pour distinguer à l’écrit deux formes, des mots courts en général, qui autrement se confondraient. Tenez, si je lis "il croit", il s’agit la plupart du temps du verbe croire, mais si je vois un accent sur le i, alors… c’est le verbe croître.

J’ai vu cette semaine à la télé un reportage où il était question de "roder des voitures". Le verbe était écrit avec un accent circonflexe sur le O. Eh non ! On rode une voiture sans accent circonflexe, mais on rôde autour d’une voiture avec un accent. Dans un cas, il s’agit d’un rodage, dans l’autre d’un rôdeur ! Ne confondez pas non plus la cote (sans accent circonflexe, la cote à l’Argus) et la côte avec un accent, celle qui est trop dure à grimper pour ma vieille voiture. De même, ne confondez pas le côté du conducteur (avec un accent sur le O) et un conducteur coté (sans accent, un conducteur de talent).

Il y a aussi la cotte du mécano, me direz-vous ! Alors là, c’est une autre histoire : si le mécano a la cote (dans le sens de "il est apprécié"), c’est toujours COTE, sans accent circonflexe, mais c’est avec deux T (cotte) si on parle de son vêtement de travail ! La boîte à gants ou la boîte de vitesses sont des boîtes avec un accent circonflexe sur le i, tandis que si le mécano boite, du verbe boiter, c’est sans accent.

D'où vient le â de "câlin", alors ?

Mais la confusion que je relève le plus souvent, c’est toujours celle entre la tache et la tâche. La tache de graisse sur la cotte du mécano, c’est celle qui n’a pas d’accent. La tâche à accomplir, en revanche, prend l’accent. Mon truc pour le mémoriser ? Dites-vous que la tâche à accomplir pèse de tout son poids circonflexe sur le A.

Quand ils n’ont pas été ajoutés pour différencier deux mots, les accents circonflexes du français sont souvent la trace de S disparus, c’est le cas de l’accent sur le O de l’hôpital, qui s’écrivait hospital (comme dans hospitalier), de celui sur le E de forêt, qui s’écrivait forest… comme dans forestier !



J’en profite pour répondre à Pascal, qui me demande sur Twitter pourquoi câlin prend un accent circonflexe. Ce n’est pour… aucune des raisons que je viens d’évoquer ! Câlin, selon le Dictionnaire historique de la langue française, vient du normand caliner, qui se disait "des animaux qui se reposent à l’ombre pendant les grandes chaleurs". En normand, la caline, c’est la "chaleur lourde"… Or le "a" normand est un "a long", comme dans "Les vâââches câââlinent au pré". De lézarder à l’ombre au câlin, il n’y a semble-t-il qu’un pas (de vache). Pour témoigner du "A long" de ses origines, on a simplement mis à notre câlin un joli petit chapeau de soleil ! Chapeau, l’accent circonflexe !

