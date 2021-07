"Star Wars" : quels sont les caméos cachés de Mark Hamill dans la saga ?

Crédit : Joel C Ryan/AP/SIPA

La saga Star Wars continue de révéler ses secrets. Sur Twitter, Mark Hamill a ainsi révélé aux fans qu'il a prêté sa voix à plusieurs personnages depuis 2015 et la sortie du Réveil de la Force (épisode 7).

Le tweet de Mark Hamill du 21 juillet dernier, a été publié après la révélation du site Wookieepedia. L'encyclopédie non officielle en ligne de Star Wars explique que l'acteur a doublé le droïde EV-9D9 dans la série The Mandalorian. C'est un droïde bien connu des fans de la saga puisqu'il était au service de Jabba le Hutt dans Le Retour du Jedi (épisode 6).

Mark Hamill a ainsi révélé qu'il a fait d'autres caméos secrets dans les autres shows Star Wars depuis 2015. Ainsi le Jedi a participé avec sa voix aux spin-offs Rogue One (qui se déroule juste avant les évènements de l'épisode 4) et Solo : A Star Wars Story, centré sur la jeunesse de Han Solo. Dans Les Derniers Jedi (épisode 8), il double Dobbu Scay, un petit alien de planète Canto Bight (dans la scène du casino) et dans L'Ascension de Skywalker (épisode 9), il prête sa voix au mineur Boolio, rappelle IndieWire.

Cependant, le média précise que le caméo de Mark Hamill dans Star Wars 7 "n'est pas encore identifié" et l'acteur n'a pas donné plus de précisions sur le sujet. Mark Hamill avait déjà révélé ses caméos cachés en 2020 en expliquant qu'il avait choisi le pseudonyme de William M Patrick, pour ne pas être reconnu au générique. Ce pseudo est une référence à ses deux frères William et Patrick.